Участок «голубой» ветки московского метро закрыт на выходные
Из-за прокладки коммуникаций под путями и масштабных работ в пассажирском вестибюле станции «Багратиновская» до утра понедельника пассажиры не смогут проехать по части филевской линии от «Кунцевской» до «Студенческой». На этот период закрытые станции свяжут бесплатные компенсационные маршруты автобусов.
В качестве запасного варианта городские власти предлагают использовать «синюю» и кольцевую ветки метро.
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