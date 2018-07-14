Участок «голубой» ветки московского метро закрыт на выходные

Из-за прокладки коммуникаций под путями и масштабных работ в пассажирском вестибюле станции «Багратиновская» до утра понедельника пассажиры не смогут проехать по части филевской линии от «Кунцевской» до «Студенческой». На этот период закрытые станции свяжут бесплатные компенсационные маршруты автобусов.

В качестве запасного варианта городские власти предлагают использовать «синюю» и кольцевую ветки метро.