В Чите частично обрушился автомобильный мост, пострадавший от паводка
В Чите частично обрушился автомобильный мост, пострадавший от паводка. В результате разлива реки была размыта одна опора. О пострадавших не сообщается. Проезд по мосту был перекрыт в среду, что привело к автомобильным заторам на севере города.
В Забайкалье около месяца почти непрерывно идут дожди, на всей территории края введен режим чрезвычайной ситуации. В администрации города признали, что не предупредили жителей о возможных последствиях разлива рек.
Комментарии7
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olegleon 14 июля 2018 | 13:38
мост то восстановить можно. в Японии от дождей более 100 человек погибло, а тут всего то "частично обрушился". с природой не поспоришь (((
tvitov66 14 июля 2018 | 13:41
olegleon: зато сколько сортиров этот паводок отмыл!
neon001 14 июля 2018 | 13:52
вышел на пенсию
semen2026 14 июля 2018 | 14:13
neon001: он уволился год назад... а тут так стоял по контакту выполняя кое-какие задачи партии и правительства!)
ed10075 14 июля 2018 | 13:54
Мост не может быть пострадавшим, господа редакторы! Он может быть повреждённым. Страдает у нас население от задолбавшей его власти воров и жуликов.
tag188 14 июля 2018 | 14:07
Обойдутся без моста. России еще Пальмиру восстанавливать, а они тут с мостом в Чите.
semen2026 14 июля 2018 | 14:08
закон сохранения энергий... мост в крыму, нету моста в чите! борются лилипуты с космическими законами...пока неплохо!))