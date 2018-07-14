В Чите частично обрушился автомобильный мост, пострадавший от паводка. В результате разлива реки была размыта одна опора. О пострадавших не сообщается. Проезд по мосту был перекрыт в среду, что привело к автомобильным заторам на севере города.

В Забайкалье около месяца почти непрерывно идут дожди, на всей территории края введен режим чрезвычайной ситуации. В администрации города признали, что не предупредили жителей о возможных последствиях разлива рек.