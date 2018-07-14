Предприниматель Петр Офицеров, осужденный по делу «Кировлеса», умер в результате эпилептического удара
Никаких подозрений на насильственную смерть у медиков нет. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник. По данным агентства, пациент попал в реанимацию, но его жизнь врачам спасти не удалось. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что предприниматель был госпитализирован с травмами головы.
Офицеров вместе с Алексеем Навальным был приговорен к условному сроку по делу о хищении. Свою вину он не признал и не стал давать показания против Навального.
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