Матч за третье место чемпионата мира по футболу пройдет сегодня в Петербурге
Матч за третье место чемпионата мира по футболу пройдет сегодня в Петербурге. Сборная Бельгии сыграет с командой Англии. Англичане приложат все усилия для победы, — сказал наставник команды Гарет Саутгейт.
Букмекеры считают фаворитом сборную Бельгии. Матч начнется в 17 часов.
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