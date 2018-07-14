Матч за третье место чемпионата мира по футболу пройдет сегодня в Петербурге. Сборная Бельгии сыграет с командой Англии. Англичане приложат все усилия для победы, — сказал наставник команды Гарет Саутгейт.

Букмекеры считают фаворитом сборную Бельгии. Матч начнется в 17 часов.