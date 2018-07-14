Акции против повышения пенсионного возраста проходят в Челябинске и Волгоградской области

Участники митингов призывают не вводить изменения, которые ударят по незащищенным слоям населения.

В Челябинске митинг проходит под лозунгами «НДС не поднимать, пенсионный возраст не повышать». Взамен предлагают сделать плоскую шкалу страховых взносов и взимать налог с доходов свыше 24 миллионов рублей по повышенной ставке 18%. Инициатором акции выступила партия «Справедливая Россия», которая предлагает перейти на распределительную пенсионную систему, когда учитывают стаж, зарплату и условия труда. В Челябинской области проходит сбор подписей под петицией против пенсионной реформы.

Под Волгоградом протестуют из-за намерения властей реализовать проект закона о постепенном повышении пенсионного возраста у мужчин до 65 лет и у женщин до 63 лет. По мнению организаторов митинга, если люди будут активно выражать свою позицию, это повлияет на решение президента. Чем масштабнее будут протесты, тем меньше нас обкрадут, сказала одна из участниц Наталья Заброда. Ее слова приводит портал «Новости Волгограда». Как отмечают, активситы, предложенный правительством план пенсионной реформы прямо противоречит закону о праве на труд и на отдых, который предусмотрен Конституцией.

В воскресенье акции против пенсионной реформы запланированы в Перми, Петербурге, Ханты-Мансийске, Югре и Комсомольске-на-Амуре.