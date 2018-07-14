Акции против повышения пенсионного возраста проходят в Челябинске и Волгоградской области
Участники митингов призывают не вводить изменения, которые ударят по незащищенным слоям населения.
В Челябинске митинг проходит под лозунгами «НДС не поднимать, пенсионный возраст не повышать». Взамен предлагают сделать плоскую шкалу страховых взносов и взимать налог с доходов свыше 24 миллионов рублей по повышенной ставке 18%. Инициатором акции выступила партия «Справедливая Россия», которая предлагает перейти на распределительную пенсионную систему, когда учитывают стаж, зарплату и условия труда. В Челябинской области проходит сбор подписей под петицией против пенсионной реформы.
Под Волгоградом протестуют из-за намерения властей реализовать проект закона о постепенном повышении пенсионного возраста у мужчин до 65 лет и у женщин до 63 лет. По мнению организаторов митинга, если люди будут активно выражать свою позицию, это повлияет на решение президента. Чем масштабнее будут протесты, тем меньше нас обкрадут, сказала одна из участниц Наталья Заброда. Ее слова приводит портал «Новости Волгограда». Как отмечают, активситы, предложенный правительством план пенсионной реформы прямо противоречит закону о праве на труд и на отдых, который предусмотрен Конституцией.
В воскресенье акции против пенсионной реформы запланированы в Перми, Петербурге, Ханты-Мансийске, Югре и Комсомольске-на-Амуре.
Комментарии3
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olegleon 14 июля 2018 | 13:20
"когда учитывают стаж, зарплату и условия труда"
а в СР знают, что зарплата уже учитывает условия труда? ну да хоть что-то дельное предложили. только их порвут пенсионерки, которые при такой системе будут получать то, что наработали, т.е. потеряют часть пенсий, а вот пенсионеры станут получать больше.
semen2026 14 июля 2018 | 13:37
может вове-II (застенчивому) их из шмеля бахнуть... за малазийский боинг итак висилица в гааге... а вове: мы против введения!))) вова бахни, а то чёта не понимают с кем имеют дело!))))))))))))))
echo_shar 14 июля 2018 | 13:47
Почему когда Алексей Анальный проводит акции, то его указывают в заголовках, а когда СРы или КПРФы, то наименования организаторов где-то подальше внутри текста?