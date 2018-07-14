Скончался Петр Офицеров – он вместе с Алексеем Навальным проходил по так называемому «делу Кировлеса»
Предприниматель умер в московской больнице, ему было 43 года.
Официально причину смерти пока не назвали, но несколько дней назад газета «МК» писала, что Петра Офицерова госпитализировали с черепно-мозговой травмой, он находился в реанимации. Первой о его кончине сообщила главный редактор журнала New Times Евгения Альбац, позже это подтвердила его адвокат Светлана Давыдова.
В 2013 году Петр Офицеров вместе с Алексеем Навальным проходил по делу о хищении имущества предприятия «Кировлес».
Предприниматель свою вину не признал. Его приговорили 4 годам колонии, позже приговор изменили на условный. В своем последнем слове Петр Офицеров рассказал, что ему предлагали пойти на сделку, но отказался дать на Навального ложные показания.
В 2016 году приговор в отношении Петра Офицерова и Алексея Навального был отменен — Европейский суд по правам человека признал, что разбирательство проходило с нарушениями. Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение, но кировский суд повторно приговорил их к условным срокам.
У Петра Офицерова осталось пятеро детей. Как сообщила его адвокат Светлана Давыдова, о дате и времени прощания его семья объявит позже.
Предприниматель Петр Офицеров, ранее осужденный по резонансному «делу Кировлеса», скончался в результате эпилептического удара, никаких подозрений на насильственную смерть у медиков нет, сообщил «Интерфаксу» медицинский источник.
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