Американка Серена Уильямс и немка Анжелик Кербер сегодня встретятся в женском финале Уимблдона
Матч начнется в 16 часов.
Также проведут матч и мужчины: серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль доиграют полуфинальную игру, которую начали еще вчера. Теннисистам не хватило времени для того чтобы определить победителя из-за наступившей темноты объявили паузу. На данный момент со счетом 2:1 по сетам лидирует Джокович.
Комментарии1
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olegleon 14 июля 2018 | 12:46
" из-за наступившей темноты объявили паузу. "
а то бы играли всю ночь?