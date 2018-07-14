Американка Серена Уильямс и немка Анжелик Кербер сегодня встретятся в женском финале Уимблдона

Матч начнется в 16 часов.

Также проведут матч и мужчины: серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль доиграют полуфинальную игру, которую начали еще вчера. Теннисистам не хватило времени для того чтобы определить победителя из-за наступившей темноты объявили паузу. На данный момент со счетом 2:1 по сетам лидирует Джокович.