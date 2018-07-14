Крупная американская сеть пиццерий Папа Джонс откажется от использования в рекламне изображение своего основателя
Крупная американская сеть пиццерий Папа Джонс откажется от использования в рекламных материалах изображение своего основателя Джона Шнаттера. Ранее он ушел в отставку из-за расистского скандала. На предпринимателя обрушилась волна критики после того, как СМИ рассказали о том, что во время закрытого совещания с сотрудниками он произнес слово «нигер».
Вчера акции «Папа Джонс» упали на 3%, из-за скандала некоторые партнеры компании приостановили с ней сотрудничество.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 14 июля 2018 | 12:40
— Зря ты его негром назвал.
— А он кто?
— Афроамериканец
— А какая разница?
— Нигер — это для них ругательство обидное.
— Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом… Израиле евреи, а в Африке негры.
jblack2 14 июля 2018 | 12:47
Скоро книжки Марка Твена сжигать начнут перед Капитолием за расизм...
r88w556xl4 14 июля 2018 | 13:04
Толерантность превратилась в безумную идею фикс, когда знак подменил реальность и стал уже ею управлять.
bin_cat 14 июля 2018 | 13:06
Хитрый рекламынй ход для России.
liquidsky__ 14 июля 2018 | 13:06
Либеральный апокалипсис.