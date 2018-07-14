Южная Корея вызвала российского военного атташе из-за пролета бомбардировщиков Ту-95МС
Сеул утверждает, что вчера два самолета четыре раза нарушили опознавательную зону южнокорейской ПВО, — об этом сообщает агентство «Ренхап». В свою очередь, российское Минобороны подтвердило, что Южная Корея и Япония поднимали истребители для сопровождения ракетоносцев.
Однако, в военном ведомстве ничего не сказали о нарушении опознавательной зоны ПВО.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 14 июля 2018 | 12:37
есть воздушное пространство Кореи, которое нельзя нарушать, а есть опознавательная зона Кореи, на которую все клали.
с какой стати Россия должна признавать выдуманную опознавательную зону???
testmeter 14 июля 2018 | 12:45
olegleon: К тебе тоже можно залетать бомбардировщикам? Ok, так и запишем...
old44 14 июля 2018 | 12:54
опять рогозин глонасом шалит !
old44 14 июля 2018 | 12:54
опять рогозин глонасом шалит !