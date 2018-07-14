Южная Корея вызвала российского военного атташе из-за пролета бомбардировщиков Ту-95МС

Сеул утверждает, что вчера два самолета четыре раза нарушили опознавательную зону южнокорейской ПВО, — об этом сообщает агентство «Ренхап». В свою очередь, российское Минобороны подтвердило, что Южная Корея и Япония поднимали истребители для сопровождения ракетоносцев.

Однако, в военном ведомстве ничего не сказали о нарушении опознавательной зоны ПВО.