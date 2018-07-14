Правительственная рабочая группа не сомневается в подлинности останков царевича Алексея и княжны Марии Романовых. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, за все годы эксперты не нашли документов, которые могли бы опровергнуть этот факт. Следственный комитет фактически подтвердил выводы межведомственной рабочей группы. Экспертизы так называемых «екатеринбургских останков» были возобновлены еще в 2015-ом году.

Решение о признании их подлинности может быть принято на очередном заседании Архиерейского собора Русской православной церкви.