Правительственная рабочая группа не сомневается в подлинности останков царевича Алексея и княжны Марии Романовых
Правительственная рабочая группа не сомневается в подлинности останков царевича Алексея и княжны Марии Романовых. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, за все годы эксперты не нашли документов, которые могли бы опровергнуть этот факт. Следственный комитет фактически подтвердил выводы межведомственной рабочей группы. Экспертизы так называемых «екатеринбургских останков» были возобновлены еще в 2015-ом году.
Решение о признании их подлинности может быть принято на очередном заседании Архиерейского собора Русской православной церкви.
Комментарии7
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olegleon 14 июля 2018 | 12:35
а с каких пор необходимо подтверждение подлинности от РПЦ? у нас там теперь крутые патологоанатомы заседают??
nehoroshiy 14 июля 2018 | 12:48
olegleon: РПЦ нужны паломники к истинным мощам. А паломники с пустыми карманами не приходят. Проведут тайные обряды, доказывающие истинность мощей.
romashka__ 14 июля 2018 | 13:06
Пора бы захоронить.
Совершенный 100 лет назад вандализм - черная метка на теле нашей страны, идущей по ложному пути ленина-сталина-путина.
polikarpich 14 июля 2018 | 12:44
Вот задрали уже с этими останками. Кому бы они ни принадлежали - кости, они и есть кости.
А РПЦ, конечно же, как же без них? У них весь шоу-бизнес и построен именно на костях.
Как где-нибудь в Африке, где черепки закопчённые на шестках выставляют.
Это вообще уже даже близко не имеет отношения к христианству. Сплошные мифы, легенды и страшилки.
parasuk_ 14 июля 2018 | 12:58
polikarpich: А большинство московских хомячков думает будто борысь где-то на Москворецком мосту похоронен и норовит устроить там капище некрофилов :)
ura_123 14 июля 2018 | 12:56
А что по этому поводу скажет величайший ыксперт по останкам Николая кровавого поклоунская?
forum_participant 14 июля 2018 | 13:02
Надо не копаться в останках, а искать достойного потомка Романовых и Путину в помощь. Чтобы все было в соответствии с гербом России.