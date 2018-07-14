В Москве умер осужденный по делу «Кировлеса» предприниматель Петр Офицеров

О смерти 43-летнего бизнесмена написала журналист Евгения Альбац и его адвокат Светлана Давыдова. Подробности случившегося они не раскрыли. По неофициальным данным причиной гибели мог стать инсульт. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Офицеров был госпитализирован с травмами головы.

Предприниматель вместе с Алексеем Навальным был приговорен к условному сроку по обвинении в хищении. Он не признал себя виновным и не стал давать показания против Навального.