Доброхотов: Обвинения властей США в адрес сотрудников разведслужб РФ, связанные с хакерскими атаками, правдоподобны

Обвинения властей США в адрес 12-ти сотрудников российских разведслужб, связанные с хакерскими атаками во время проведения президентских выборов, выглядят правдоподобно. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» шеф-редактор интернет-издания " The Insider" Роман Доброхотов, ранее уже писавший о связи военных разведчиков с хакерскими атаками.

«Это обвинение абсолютно правдоподобно. Один из обвиненных Соединенными Штатами — это начальник той самой воинской части, которую мы разоблачили еще год назад, как причастную к атакам ФэнсиБер. Это была атака на Эммануэля Макрона», — рассказал он.

По словам Доброхотова, в момент хакерской атаки на Э.Макрона были оставлены следы, в «метаданных одного из писем было оставлено имя Георгия Петровича Рошки».

«В результате сложного расследования, нам удалось установить, что этот человек служил в воинской части Главного управления Генерального штаба ВС России (ГРУ). Почти все из обвиненных ныне — это как раз люди из этой воинской части. По крайней мере, одного человека мы знаем точно, поскольку в интернете есть договор между воинской частью и одной из школ об обучающих занятиях, где есть эта имя фамилия (Г.П.Рошка) с подписью, что свидетельствует о том, что это имя подлинное и это глава той воинской части», — сказал он.

По словам Р.Доброхотова, информация, озвученная Минюстом США, настолько подробна, что вряд ли могла быть получена из открытых источников или аналитическим путем.

«Есть ощущение, что у США есть свидетель, и этот свидетель работает в ГРУ. Объяснить как-то иначе подробности этих сведений – имена, фамилии, какие-то конкретные факты о том, как они работали, это невозможно сделать просто аналитическим путем», — отметил он.

По версии Р.Доброхотова, эта информация могла «утечь» в результате хакерской атаки на сами российские спецслужбы. «Я не исключаю, что российские спецслужбы могли каким-то образом сами собирать информацию о своей деятельности. И эта информация могла утечь в результате хакерской атаки уже с другой стороны. Есть одна довольно дерзкая версия. Дело в том, что в американском обвинении имени Г.П.Рошки нет. Теоретически можно предположить, что этот человек собственно и является источником информации, поэтому не обвинен», — заключил Р.Доброхотов.