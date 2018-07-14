В российском Минздраве назвали «некорректными» сообщения о росте заболеваемости ВИЧ в регионах. Ранее ведомство опубликовало статистику, согласно которой, например, в Москве число новых инфицированных выросло более чем на 20 процентов.

По данным официальной статистики, в прошлом году в столице число новых случаев ВИЧ выросло почти на 500, а в целом речь идет примерно о трех тысячах заболевших. Теперь в Минздраве недовольны заголовками СМИ, сообщивших о росте заболеваемости на 20 процентов. В ведомстве утверждают, что представлять в процентном отношении малые числа некорректно. Представители Минздрава пояснили «Интерфаксу», что даже при выявлении одного или двух новых пациентов рост будет казаться значительным в регионах с малым количеством людей, живущих с ВИЧ.

Несмотря на негативную статистику по Москве, столица далека от лидеров по числу новых случаев ВИЧ. По данным Минздрава, на первом месте по этому показателю находится Сибирский федеральный округ. Плохая динамика наблюдается в Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областях. На втором и третьем местах – Приволжский и Уральский федеральные округа.

Общее число носителей ВИЧ в докладе Минздрава отсутствует. По данным других ведомств, их количество составляет около 1 миллиона 200 тысяч человек.