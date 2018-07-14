Минобороны Южной Кореи вызвало военного атташе России
Минобороны Южной Кореи вызвало военного атташе России. Причина — нарушение российскими военными самолетами воздушного пространство этой страны.
Подобные нарушения не способствуют усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии, сказал представитель южнокорейского оборонного ведомства военному атташе России Андрею Фалилееву. По его словам, существует вероятность столкновения в воздухе, Южная Корея призывает Москву осознать всю серьезность произошедшего и принять меры, чтобы в будущем подобного не случалось.
Два российских военных самолета в пятницу четыре раза вторгались в воздушное пространство Южной Кореи, отмечало южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на американское военное командование в Сеуле. По его данным, бомбардировщики находились там более трех часов. В ответ вылетели истребители Южной Кореи, которые направили российским самолетам предупредительные сигналы.
В этом году южнокорейские военные фиксировали многократные нарушения своего воздушного пространства со стороны России.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 14 июля 2018 | 12:12
Росвоенлёты не боятся отдать свои жизни ради растущего величия Отчизны, а жалкие корейские летуны дрожат за свои никчёмные жизни.
ugiazov 14 июля 2018 | 12:32
А над Северной не летают? А почему?
glotze7 14 июля 2018 | 12:37
ugiazov: Для этого есть две причины - первая - их попросту не заметят, у них оборудование 60х годов из совка. Ну а если заметят, то сначала собьют, а потом разбираться будут. По обломкам.