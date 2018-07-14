Минобороны Южной Кореи вызвало военного атташе России. Причина — нарушение российскими военными самолетами воздушного пространство этой страны.

Подобные нарушения не способствуют усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии, сказал представитель южнокорейского оборонного ведомства военному атташе России Андрею Фалилееву. По его словам, существует вероятность столкновения в воздухе, Южная Корея призывает Москву осознать всю серьезность произошедшего и принять меры, чтобы в будущем подобного не случалось.

Два российских военных самолета в пятницу четыре раза вторгались в воздушное пространство Южной Кореи, отмечало южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на американское военное командование в Сеуле. По его данным, бомбардировщики находились там более трех часов. В ответ вылетели истребители Южной Кореи, которые направили российским самолетам предупредительные сигналы.

В этом году южнокорейские военные фиксировали многократные нарушения своего воздушного пространства со стороны России.