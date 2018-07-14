Лидер демократического меньшинства в сенате Конгресса США призвал Трампа отложить встречу с Путиным в Хельсинки
Лидер демократического меньшинства в сенате Конгресса США Чак Шумер призвал Дональда Трампа отложить встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки. С таким заявлением он выступил после того, как в пятницу Минюст и генпрокуратура США сообщили о предъявлении обвинений 12 сотрудникам ГРУ в рамках расследования вмешательства Москвы в американские выборы 2016-го года. Шумер считает, что Трамп должен отложить встречу с Путиным до тех пор, пока Россия не предпримет шагов, чтобы доказать, что не будет вмешиваться в следующие выборы, — передает телеканал NBC.
В российском МИДе между тем заявили, что Вашингтон предъявил россиянам обвинение в кибератаках, чтобы испортить атмосферу перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее в интервью телеканалу RT сказал, что в Москве ждут по итогам этой встречи восстановление адекватного диалога.
Сегодня стали известны некоторые детали проведения саммита. Как сообщил МИД Финляндии, на переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа отведено 3 часа и 15 минут.
Переговоры глав государств начнутся в Президентском дворце после полудня. По завершению закрытой встречи лидеров, во время которой они встретятся один на один, дискуссия, как ожидается, продолжится в расширенном формате. Во второй половине дня Путин и Трамп должны дать совместную пресс-конференцию.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 14 июля 2018 | 12:09
Нельзя откладывать.
Чем больше времени пройдёт с футбольного чемпионата, тем меньше интереса останется к нацдилеру.
Поэтому встреча должна пройти как можно скорее.
Даже испытания гипер-звуковых антиамериканских ракет уже провели.
echo_shar 14 июля 2018 | 12:13
mikhail_spb_:
Или же Россия может слегка демократизировать Саудовскую Аравию и поставить Трампа со штатами на колени.
patrikk_1 14 июля 2018 | 12:19
Шумер родился в Бруклине в семье евреев Сельмы и Абрахама Шумеров... (Википелия)
Вот оно че, Михалыч! А я думаю - чего такой тупой этот Чак Шумер. Ведь как можно доказать то, чего ещё не было, доказать то, что только может или не может случиться в будущем?
danko1 14 июля 2018 | 12:16
mikhail_spb_: Никто из других стран особый шум не поднимает, что в их выборы вмешивались или переворот пытались совершить.
Сообщат в новостях и всё.
А американцам, понимаешь, честные выборы нужны, без нашего вмешательства.
Не понимают, что Путин себя императором всей Земли чувствует и всюду должен вмешиваться, чтобы своих людей поставить.
rus 14 июля 2018 | 12:35
danko1: ...американцам, понимаешь, честные выборы нужны, без нашего вмешательства.
Ну да, Амеры сеют честность прямо из бомболюков над всей планетой, где хотят там и сеют, если бы не Путин прям над Вашим домом посели бы.
minerr 14 июля 2018 | 12:40
danko1: А почему американцы должны боятся какого то жалкого десятка каких-то хакеров из "недоразвитой" страны? Они имеют 19 различных спецслужб с триллионным бюджетом. Они сейчас сами расписываются в том что все их величие и мощь - это обыкновенный мыльный пузырь.
echo_shar 14 июля 2018 | 12:51
danko1:
США против вмешательства в выборы? ))))))) Это Анекдот?
Чья бы корова мычала.
banyi2 14 июля 2018 | 12:12
Сложная новость для большинства аудитории Эха! По их мнению Трамп должен по попе ВВП нахлопать, а тут вроде надо бояться с ним встречаться? Так что делать? Тем более, что Трамп инициатором встречи выступил. Путину то эта встреча ВООБЩЕ не нужна по идее, толку НОЛЬ )))
viniqi 14 июля 2018 | 12:13
banyi2: Номерным гермафродитам тут слово не давали!!!
vlabumur 14 июля 2018 | 12:40
banyi2: Путину то эта встреча ВООБЩЕ не нужна
+++++++++++++++++++++++++++++++
Вот это правильно.
Путину она "как мертвому припарка"
byaka50 14 июля 2018 | 12:12
Шоу продолжается?
ugiazov 14 июля 2018 | 12:45
Отказаться от встречи - это был бы сильный ход!