Лидер демократического меньшинства в сенате Конгресса США призвал Трампа отложить встречу с Путиным в Хельсинки

Лидер демократического меньшинства в сенате Конгресса США Чак Шумер призвал Дональда Трампа отложить встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки. С таким заявлением он выступил после того, как в пятницу Минюст и генпрокуратура США сообщили о предъявлении обвинений 12 сотрудникам ГРУ в рамках расследования вмешательства Москвы в американские выборы 2016-го года. Шумер считает, что Трамп должен отложить встречу с Путиным до тех пор, пока Россия не предпримет шагов, чтобы доказать, что не будет вмешиваться в следующие выборы, — передает телеканал NBC.

В российском МИДе между тем заявили, что Вашингтон предъявил россиянам обвинение в кибератаках, чтобы испортить атмосферу перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее в интервью телеканалу RT сказал, что в Москве ждут по итогам этой встречи восстановление адекватного диалога.

Сегодня стали известны некоторые детали проведения саммита. Как сообщил МИД Финляндии, на переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа отведено 3 часа и 15 минут.

Переговоры глав государств начнутся в Президентском дворце после полудня. По завершению закрытой встречи лидеров, во время которой они встретятся один на один, дискуссия, как ожидается, продолжится в расширенном формате. Во второй половине дня Путин и Трамп должны дать совместную пресс-конференцию.