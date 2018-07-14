Сборная Бельгии и Англии сегодня сыграют в матче за третье место на чемпионате мира по футболу

Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». До сегодняшнего дня бельгийцам ни разу не покорялась бронза, а англичане в последний раз доходили до этого этапа еще в 1990-ом году. Команды уже встречались на нынешнем турнире. Это было в групповом этапе, тогда бельгийцы победили со счетом 1:0. Хотя в том матче на поле вышли резервные составы, сегодня, по словам бельгийского наставника, играть будут сильнейшие футболисты сборной.