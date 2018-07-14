Макдональдс перестал продавать салаты в 3 тысячах американских ресторанов из-за случая массового отравления

Как пишет газета Wall street journal, от некачественного продукта могли пострадать более ста человек. Предварительное расследование связывает случаи отравления в двух штатах именно с употреблением салатов.

Компания сотрудничает с властями и планирует в ближайшее время сменить поставщика продуктов.