Макдональдс перестал продавать салаты в 3 тысячах американских ресторанов из-за случая массового отравления
Как пишет газета Wall street journal, от некачественного продукта могли пострадать более ста человек. Предварительное расследование связывает случаи отравления в двух штатах именно с употреблением салатов.
Компания сотрудничает с властями и планирует в ближайшее время сменить поставщика продуктов.
Комментарии1
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ematveev 14 июля 2018 | 11:41
Хм... нет комментариев хомячков...
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А может так: "В России сеть ресторанов "Ложка" перестала продавать салаты из-за случая массового отравления. Пострадали более ста человек.
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Тут-то комментарии будут?