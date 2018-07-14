Израильские военные и палестинские боевики обменялись ударами в районе сектора Газа

Истребители атаковали несколько объектов на юге региона, включая тоннель и тренировочный лагерь ХАМАС. В ответ с территории анклава были выпущены 17 ракет, 5 из которых сбила израильская ПРО. Ситуация на границе сектора Газа обострилась в конце марта после массовой протестной акции палестинцев, которая получила название «марш возвращения».

По данным палестинского Минздрава, в результате столкновений погибли уже более 120 арабов, еще более 13 тысяч человек получили ранения.