Жертвами наводнений и оползней в Японии стали уже более двухсот человек

Еще около сорока числятся пропавшими без вести. Мощные ливни обрушились на страну в середине прошлой недели, в некоторых районах выпало более метра осадков, что привело к разливу рек. Полностью уничтожены более ста жилых домов и еще больше получили серьезные повреждения.

Нынешнее наводнение стало самым масштабным по числу жертв с середины прошлого века.