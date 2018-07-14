Жертвами наводнений и оползней в Японии стали уже более двухсот человек
Еще около сорока числятся пропавшими без вести. Мощные ливни обрушились на страну в середине прошлой недели, в некоторых районах выпало более метра осадков, что привело к разливу рек. Полностью уничтожены более ста жилых домов и еще больше получили серьезные повреждения.
Нынешнее наводнение стало самым масштабным по числу жертв с середины прошлого века.
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