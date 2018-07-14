В Кемерове начали сносить здания торгового комплекса «Зимняя вишня»
В Кемерове начали сносить здания торгового комплекса «Зимняя вишня», где в конце марта из-за пожара погибли 60 человек. Два месяца назад местные власти уже начинали демонтаж, но вскоре работы прекратились из-за ареста здания, который был снят лишь в начале этой недели.
В пресс-службе областной администрации отметили, что строения после пожара непригодны для дальнейшей эксплуатации, так как сгорели все несущие конструкции. К тому же, по их словам, «Зимняя вишня» всегда будет ассоциироваться с гибелью ни в чем неповинных людей. На месте торгового центра планируют разбить сквер.
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tvitov66 14 июля 2018 | 11:44
а могли бы и затопить, как шахту "Северная" ...