В Кемерове начали сносить здания торгового комплекса «Зимняя вишня», где в конце марта из-за пожара погибли 60 человек. Два месяца назад местные власти уже начинали демонтаж, но вскоре работы прекратились из-за ареста здания, который был снят лишь в начале этой недели.

В пресс-службе областной администрации отметили, что строения после пожара непригодны для дальнейшей эксплуатации, так как сгорели все несущие конструкции. К тому же, по их словам, «Зимняя вишня» всегда будет ассоциироваться с гибелью ни в чем неповинных людей. На месте торгового центра планируют разбить сквер.