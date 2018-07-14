Демократы США призвали Трампа отменить встречу с Путиным, пока РФ не докажет, что не будет вмешиваться в выборы...

Демократы США призвали Дональда Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не докажет, что не будет вмешиваться в американские выборы. Этот призыв прозвучал в сенате после того, как Минюст США обвинил 12 сотрудников российской разведки в хакерских атаках на компьютеры демократической партии.

В свою очередь, в Москве считают, что сообщение американской стороны призвано испортить атмосферу предстоящей встречи Трампа и Путина в Хельсинки.