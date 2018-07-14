Демократы США призвали Трампа отменить встречу с Путиным, пока РФ не докажет, что не будет вмешиваться в выборы
Демократы США призвали Дональда Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не докажет, что не будет вмешиваться в американские выборы. Этот призыв прозвучал в сенате после того, как Минюст США обвинил 12 сотрудников российской разведки в хакерских атаках на компьютеры демократической партии.
В свою очередь, в Москве считают, что сообщение американской стороны призвано испортить атмосферу предстоящей встречи Трампа и Путина в Хельсинки.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 14 июля 2018 | 11:34
А если нацдилер даст кристально честное слово чекиста, что больше не будет вмешиваться в ихние выборы, то этого американцам будет достаточно?
relevant 14 июля 2018 | 11:39
Шизофрения американских "демократов" - просто зашкаливает за здравый смысл. По логике пиндосов: "у нас доказательства российского вмешательства в американские выборы есть, но мы их никому не покажем" :)
patrikk_1 14 июля 2018 | 11:41
Демократы США призвали Трампа отменить встречу с Путиным, пока РФ не докажет, что не будет вмешиваться в выборы...
Мудрый призыв, в приблатнённой дипломатии это называется "еврейские зехеря". Пусть русские сходят туда - не знаю куда и принесут то - не знаю что.
unusual 14 июля 2018 | 11:43
relevant: Ага )) зато в российский выборы, пиндосам вмешиваться можно, как в 1996 и 2012. Двуличие Пиндостана поражает, конченные придурки.
ematveev 14 июля 2018 | 11:36
Демократия: "а вы докажите, что вы не..."
Презумпция невиновности? Нет, не слышал.
Хомячки могут начинать отстаивать позицию своих хозяев со слов "есть расследование", "все уже доказано" и "репутация".
Как обычно, без ссылок на пруфы.
mikr 14 июля 2018 | 11:39
//...пока РФ не докажет, что не будет вмешиваться в выборы...//
Даже интересно, а какие "доказательства" невмешательства в выборы хотели бы получить эти недоумки?
putin2018 14 июля 2018 | 11:41
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