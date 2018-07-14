Бронзу чемпионата Мира разыграют сборные Бельгии и Англии

Как минимум 15 тысяч иностранных болельщиков должны приехать на арену Санкт Петербург этим вечером. Такой информацией поделились представители администрации города. Впрочем стадион, по крайней мере как ожидают организаторы, будет заполнен полностью. Общее количество зрителей превысит 64 тысячи человек. Для удобства зрителей организаторы решили усилить трамвайное движение, общественный транспорт будет ходить с меньшим интервалом. В Горэлектротрансе особо отметили — разговаривать с иностранцами в вагонах будут квалифицированные кондуктора, прошедшие начальные курсы английского языка. Сотрудники «Горэлектротранса» смогут объяснить гостям города, как добраться до стадиона или в другие части города после матча, особо отметили там.

Что же касается самой игры — то психологически, да и физически будет сложно как англичанам так и бельгийцам, они прошли весь турнир, однако встречаются не в финале. Букмекеры же в борьбе за бронзу отдают предпочтение Бельгии.

На групповой стадии бельгийцы обыграли англичан. Тогда единственный мяч забил Янузай.