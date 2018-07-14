В Таиланде посмертно наградили дайвера, погибшего при спасении детей из затопленной пещеры
В Таиланде посмертно наградили дайвера, погибшего при спасении детей из затопленной пещеры. Старшему сержанту войск спецназначения присудили орден и посмертно дали должность капитана третьего ранга. Сегодня опубликован соответствующий королевский приказ. В нем говорится о том, что это исключительный случай. Дайвер погиб, доставляя баллоны с воздухом в пещеру в тот период, когда готовилась спасательная операция.
Операция по спасению 12 игроков детской футбольной команды и их тренера успешно завершилась на этой неделе. Никто из спасенных серьезно не пострадал.
Комментарии5
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sniper777 14 июля 2018 | 11:12
....теперь он с орденом и погонами капитана радостно плавает по дну океана радую проплывающих рыбёшек своим видом))))
Лучше бы идиоты материально поддержали его семью!
sagen 14 июля 2018 | 11:19
sniper777: Тебя не спросили. Ты видел фотографию больницы, в которой лежат спасенные дети? Вам нюхать еще сто лет до такого, разве что в Москве. Любите вы свысока глядеть на весь мир, а он уже давно впереди вас. И экономически, и культурно. Дайвер, понятное дело застрахован и семья получит столько, что вам и не снилось безо всяких "подачек путина". По закону.
sniper777 14 июля 2018 | 11:26
sagen: Ты чего гомосятина навозная так раскудахталась, быстро залетела на насест и подставила свою жопу местному петуху.
epynda 14 июля 2018 | 11:33
sniper777: Так это и есть материальная поддержка. Включи мозги, дружок....
Включил ?. А теперь подумай, пенсия по потере кормильца, капитана 3-его ранга отличается от пенсии сержанта????
raffal 14 июля 2018 | 11:36
sniper777: sniper777: Лучше бы идиоты материально поддержали его семью!
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А откуда Вам известно, что следует за посмертным награждением и заботой о семье погибшего героя?
И почему сразу идиоты?
Ну, и коротко о Вас. Очевидно из регистрации, Вы представитель самое презренного и ничтожного, самого грязного, что есть в сети, шобле ТРОЛЛЕЙ. А быть троллем это самое позорное, что может быть в интернете.
Так что, Ваше место, безусловно, на помойке игнора. И поторопитесь опустошить здесь содержимое своего желудка. Потому, как придёт модератор и Вас вычистить. Чистят сайт от грязи, то есть, от Вас.