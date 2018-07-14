В Таиланде посмертно наградили дайвера, погибшего при спасении детей из затопленной пещеры. Старшему сержанту войск спецназначения присудили орден и посмертно дали должность капитана третьего ранга. Сегодня опубликован соответствующий королевский приказ. В нем говорится о том, что это исключительный случай. Дайвер погиб, доставляя баллоны с воздухом в пещеру в тот период, когда готовилась спасательная операция.

Операция по спасению 12 игроков детской футбольной команды и их тренера успешно завершилась на этой неделе. Никто из спасенных серьезно не пострадал.