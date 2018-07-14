Более 30 пассажиров авиакомпании Ryanair пострадали в результате падения давления в салоне самолета

Лайнер, следовавший из Дублина в хорватский город Задар, совершил промежуточную посадку в одном из аэропортов Германии после того, как пассажиру пожаловались на тошноту и головную боль. На борту находились около 200 человек. Всех пострадавших госпитализировали.

Выясняется, по какой причине упало давление в салоне самолета, — передает агентство ТАСС.