Более 30 пассажиров авиакомпании Ryanair пострадали в результате падения давления в салоне самолета
Лайнер, следовавший из Дублина в хорватский город Задар, совершил промежуточную посадку в одном из аэропортов Германии после того, как пассажиру пожаловались на тошноту и головную боль. На борту находились около 200 человек. Всех пострадавших госпитализировали.
Выясняется, по какой причине упало давление в салоне самолета, — передает агентство ТАСС.
Комментарии1
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sniper777 14 июля 2018 | 11:28
Причина давно ясна - это Воффка кровавый перерезал шланги с воздухом.