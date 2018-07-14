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11:00, 14 июля 2018

Сеул вызвал военного атташе России из-за нарушения опознавательной зоны южнокорейской ПВО

Об этом сообщает агентство «Ренхап». В Южной Корее утверждают, что два российских военных самолета нарушили опознавательную зону.

В Минобороны России заявили, что стратегические бомбардировщики выполняли плановые полеты над Японским и Желтым морями в строгом соответствии с международными правилами.

Комментарии

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mikhail_spb_ 14 июля 2018 | 11:07


Весь мир трясётся от страха и от рёва моторов наших бомбардировщиков!
Не хотели слушать нас раньше, так послушайте теперь!

barky 14 июля 2018 | 11:30

mikhail_spb_: расися вперде!!!

akustik57 14 июля 2018 | 11:11

Корейцы предупредили военного аташе что их не интересует этот ХЛАМ а перебежчики все пусть в сторону сухопутной границы выдвигаются и границы с Китаем желательно !

korikov 14 июля 2018 | 11:40

akustik57:
Кстати, к слову: простые корейцы очень хорошо относятся к России и по настоящему ненавидят американцев, просто они стали заложниками политики и по сути оккупированы. Мировая пропаганда вам не расскажет о настроениях внутри Южной Кореи, о протестах, которые периодически вспыхивают из-за безнаказанности американских солдат. Люди боятся находится рядом с барами, где пьют янки, потому что какая-нибудь пьяная мраз в американской форме может спокойно подойти избить или убить, а корейские полицейские не смогут даже заступиться.

(комментарий скрыт)

yralez 14 июля 2018 | 11:27

На этот раз корейцам повезло.....пассажирского Боинга не обнаружили.

korikov 14 июля 2018 | 11:29

В районах Южной Кореи, где находятся американские военные базы, туристам, в особенности девушкам не рекомендуют выходить ну алицу поздно вечером и посещать те места, где отдыхают американские солдаты. Известно почему. Янки могут спокойно изнасиловать и убить, а южно-корейская полиция не сможет ничего сделать. Американцы ведут себя в Южной Корее не как союзники, а как оккупанты, как нацисты на оккупированных территориях.

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