Сеул вызвал военного атташе России из-за нарушения опознавательной зоны южнокорейской ПВО

Об этом сообщает агентство «Ренхап». В Южной Корее утверждают, что два российских военных самолета нарушили опознавательную зону.

В Минобороны России заявили, что стратегические бомбардировщики выполняли плановые полеты над Японским и Желтым морями в строгом соответствии с международными правилами.