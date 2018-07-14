По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере арестован бывший топ-менеджер одной из компаний «Газпрома»
Следствие считает, что Игорь Мукан в сговоре с подельниками похитил не менее 2 миллиардов рублей.
Задержанного поздней ночью Игоря Мукана в суд доставили в тапочках на босу ногу, пишет сегодня «КоммерсантЪ». Бывшего топ-менеджера компании «Газэнергосеть ресурс» подозревают в том, что он вместе с подельниками организовал поставки топлива в аффилированную компанию «Ойл трэйд сервис». Организация за нефтепродукты не рассчиталась. Теперь «Газэнергосеть ресурс» пытается взыскать с нее ущерб, а компания проходит процедуру банкротства. Игорь Мукан, между тем, считает себя жертвой – его якобы подставили партнеры, которым он угрожал уголовным преследованием. В суде подозреваемый также сообщил, что половину похищенной суммы можно найти – она зависла в банке.
На заседании по мере пресечения защита просила учесть, что Мукан – ветеран боевых действий. Кроме того, он тяжело болен. Однако суд счел, что подозреваемый может скрыться от следствия в Канаде и в Казахстане, где у него есть недвижимость, и оставил экс-топ-менеджера и его подельников в СИЗО до конца августа.
В «Газпроме» информацию об аресте Игоря Мукана «Коммерсанту» не прокомментировали.
Комментарии12
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ura_123 14 июля 2018 | 11:11
Портяшки,а сколько ещё таких "топ-манагеров" по Газпромом да РоснефтяХ ?
А тут повышение пенсионного возраста... А кое кто пенсию уже себе начислил,в том числе и ваш поварёнок пригожин)))
sniper777 14 июля 2018 | 11:21
ura_123: Пидарочек так Мукан твой же кентяра такой же как и ты хомяк с ног до головы, а ты так его поносишь! Некрасяво поступаешь, непростит тебе Беня Дебилов такое!
semen2026 14 июля 2018 | 11:31
sniper777: э, кремлядь обиженная, куда ты свой володинский нос суёшь!???))
ura_123 14 июля 2018 | 11:31
sniper777: Тебя же вчера однопрайдники похитили в Питере и вывезли в чечению?
nikvol 14 июля 2018 | 11:22
Это сладкое слово - капитализм... Всё, о чём нам врали 70 лет, оказалось правдой. (С)
tvitov66 14 июля 2018 | 11:26
nikvol: при этом капитализЬм у НИХ, а воруют у НАС
nikvol 14 июля 2018 | 11:32
tvitov66: У нас воруют всегда, просто при капитализме этот процесс возведен в культ.
semen2026 14 июля 2018 | 11:35
nikvol: у вас воруют всегда...!??? а у нас тока 10% на усушку, рассыпку и т.д. и т.п.!)))
tvitov66 14 июля 2018 | 11:42
nikvol: много букФ и запятые не в том месте:
У нас воруют всегда просто ...
дальнейшее повествование излишнее
yralez 14 июля 2018 | 11:22
Вот гад......личные деньги дона Мюллера похитил.
Газпром просто крыша дона Мюллера.
tvitov66 14 июля 2018 | 11:29
yralez: при этом оплачивают домик для уточки ... смотрю не любите вы природу - мать вашу
semen2026 14 июля 2018 | 11:27
газпром - дело тёмное! вор на воре сидит и задротой погоняет!)))