По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере арестован бывший топ-менеджер одной из компаний «Газпрома»

Следствие считает, что Игорь Мукан в сговоре с подельниками похитил не менее 2 миллиардов рублей.

Задержанного поздней ночью Игоря Мукана в суд доставили в тапочках на босу ногу, пишет сегодня «КоммерсантЪ». Бывшего топ-менеджера компании «Газэнергосеть ресурс» подозревают в том, что он вместе с подельниками организовал поставки топлива в аффилированную компанию «Ойл трэйд сервис». Организация за нефтепродукты не рассчиталась. Теперь «Газэнергосеть ресурс» пытается взыскать с нее ущерб, а компания проходит процедуру банкротства. Игорь Мукан, между тем, считает себя жертвой – его якобы подставили партнеры, которым он угрожал уголовным преследованием. В суде подозреваемый также сообщил, что половину похищенной суммы можно найти – она зависла в банке.

На заседании по мере пресечения защита просила учесть, что Мукан – ветеран боевых действий. Кроме того, он тяжело болен. Однако суд счел, что подозреваемый может скрыться от следствия в Канаде и в Казахстане, где у него есть недвижимость, и оставил экс-топ-менеджера и его подельников в СИЗО до конца августа.

В «Газпроме» информацию об аресте Игоря Мукана «Коммерсанту» не прокомментировали.