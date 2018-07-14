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11:00, 14 июля 2018

МИД РФ: США предъявили россиянам обвинение в кибератаках, чтобы испортить атмосферу перед встречей Путина и Трампа

Вашингтон предъявил россиянам обвинение в кибератаках, чтобы испортить атмосферу перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, — полагают в российском МИДе. В ведомстве считают, что из сообщения Минюста США совершенно не вытекает принадлежность обвиняемых к ГРУ, а также их причастность к кибератакам.

Накануне замгенпрокурора США Род Розенстайн объявил о том, что 12 сотрудникам ГРУ предъявлены обвинения в совершении кибератак на сервере Демократической партии США в 2016-ом году, кражи документов и их последующей публикации.

Республиканцы в Конгрессе США готовят импичмент заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну, — утверждает американское интернет-издание «Политико» со ссылкой на источники. По его данным, они недовольны медленным ходом расследования. Документ об импичменте может быть представлен в палате представителей в понедельник.

Именно в этот день 16 июля в Хельсинки состоится встреча президентов США и России. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал Дональда Трампа отменить переговоры с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не предпримет шаги, чтобы доказать, что не будет вмешиваться в следующие выборы.

Комментарии

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mikhail_spb_ 14 июля 2018 | 11:05


Российский наркомат раскусил злобный замысел мировой закулисы, пытающейся помешать Трампу предстать пред нацдилером и признать растущее величие встающей с колен ядерно-нефтяной супердержавы!

echo_shar 14 июля 2018 | 11:08

mikhail_spb_:
Россия успешно испытала гиперзвуковые ударные комплексы "Кинжал".
Россия должна вести переговоры с Трампом с позиции силы.

serge_moro 14 июля 2018 | 11:18

echo_shar: Встретятся два самовлюблюнных альфа-самцa. Трамп -четырежды банкрот . Путин- диктатор с мафиозной начинкой. Они больше будут любоваться друг другом и восхищаться собой . Встреча ничего существенно не поменяет в отношениях двух стран

patrikk_1 14 июля 2018 | 11:20

В ведомстве считают, что из сообщения Минюста США совершенно не вытекает принадлежность обвиняемых к ГРУ, а также их причастность к кибератакам...

- Матрeна! Нет ли у нас тут где недалеко ворожеи какой-нибудь дешeвенькой?
- А вам про что спрашивать?
- Об жизни. Об счастьи, обо всeм.
- Есть тут одна. О пропаже гадает. Так и то, по имени вора не называет. Вот спросят еe: кто, мол, украл? Она поворожит, поворожит и скажет: "Думай на чeрного аль на рябого!" Да и то, от старости, что ли, врeт больше.
- Мне такой не надо.
- Другой же нет... ("Женитьба Бальзаминова" 1964)

znajka 14 июля 2018 | 11:19

echo_shar: не смеши.

radionews 14 июля 2018 | 11:39

echo_shar: однозначно.
По старой скрепной русской традиции, Россия станет на колени и начнет переговоры с позиции силы. Если Трамп читал Салтыкова-Щедрина, он сразу поймет: Путин на коленях стоит молча и умильно смотрит ему в глаза - значит, это он ведёт переговоры с позиции силы, у него типа кинжал жеж есть, он очень опасный, как бомж в подворотне.
Осатаневшее и одновременно чокнутое поголовье аборигенов рашни получает несказанное удовольствие от смакования подробностей угроз. Виртуальный русский мир вынес последние мозги из русских голов.
Это хорошо.
Я тебе даже больше скажу: кинжал не просто гиперзвуковой, а русская скрепная суперпупергиперрррракета. Весь мир трясется, ни у кого нет, только у Вовки и у тебя.
Самое большое, что могут сделать русские с позиции силы - наложить кучку под дверью.
Именно поэтому Трамп решил провести встречу с пупкиным на выезде, а не у себя дома.

serge_moro 14 июля 2018 | 11:10

mikhail_spb_: Встреча рыжего Великана с лысым карликом ,наводит на масль,что после этой встречи МБХ и американцы создадут мультик-шедевр,где два альфа-самца будут показаны во всей красе.

romashka__ 14 июля 2018 | 11:12

Не в атмосфере ли футбольного безумия проводить встречу?

sala_uronili 14 июля 2018 | 11:30

romashka__: А не в атмосфере ли, русофобского мракобесия - под дружные аплодисменты местных прокладок?

pyco_mypucmo 14 июля 2018 | 11:07

российский МИД. Отвлекается этот МИД от прямых обязанностей - поставок кокса на встающую скален.

(комментарий скрыт)

ramen 14 июля 2018 | 11:14

"...Чем ещё уконтрапупишь мировую атмосфЭру? А вот мы покажем крупный кукиш США и СССРу... Но главное, знаю отлично я, как они произносятся, но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится: хунвейбины..." (Высоцкий)

olegleon 14 июля 2018 | 11:15

"Лидер демократического меньшинства в сенате...."
... которое умудрилось проиграть и выборы президента, и сенатские выборы. и что от них ещё ждать? истерика от Демпартии вполне предсказуемая

josepp 14 июля 2018 | 11:16

Госдеп воздух портить умеет. Англичане научили, наверное.

mikr 14 июля 2018 | 11:19

//...Топ-менеджер «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в эфире радио «Новое время» заявил, что на будущих переговорах компания не собирается требовать от Газпрома повышения ставки на транзит российского газа через территорию Украины.
«Мы не будем требовать на долгосрочный период повышения ставки», – сказал Витренко
Он выразил уверенность, что после 2020 года транзитная ставка «будет даже ниже, чем сейчас по контракту»...// (с)

Вот что СП-2 животворящий делает.
Эдак глядишь, лет через пять хохлы и вовсе поумнеют.
Если конечно доживут до этого момента...

semen2026 14 июля 2018 | 11:22

ихтамнет... где-то это уже было... и так эффектно... потом военные задачи появились которые надо было решать... куча трупов, а так всё хорошо прекрасная МИДа!)))

yralez 14 июля 2018 | 11:25

Это же не Захарова, как они могут воздух испортить ?.

vlabumur 14 июля 2018 | 11:25

Ооо!.. Етить твою мать,никогда такого не было, и вот опять.

(комментарий скрыт)

monterado_ancona_marche 14 июля 2018 | 11:31

Трамп пытается козырей набрать перед встречей с Путиным.
Но всё без толку.
Не поможет, Трампушка.
Джокер не у тебя, а у Путина...))

lager23 14 июля 2018 | 11:31

Лаврову необходимо «благодарить» путинского повара за столь изысканный десерт..

eyjafjallajoekull 14 июля 2018 | 11:35

Достаточно новый политологический прием изобрели в советской России: что бы ни случилось-это перед каким-либо событием, то есть это специально подстроили вражеские силы.

vladimirgornitsky 14 июля 2018 | 11:36

"США предъявили россиянам обвинение в кибератаках, чтобы испортить атмосферу перед встречей Путина и Трампа".
А россияне осуществили кибератаки, видимо, чтобы улучшить российско-американские отношения.
Характерно, что сам факт кибератаки из России МИД не отрицает, то есть, видимо, предлагает поверить, что в России заниматься диверсиями против иностранных государств может кто угодно. И никто в официальной России ничего по этому поводу знать не знает. Ну, для президентоа-то это нормально, он никогда ничего не знает, но МИД явно опустил ФСБ, которая тоже, стало быть, не в курсе. В принципе в это можно поверить, в России во всех областях работают люди некомпетентные. Но зачем так уж прямо это афишировать?

kama 14 июля 2018 | 11:37

МИД вообще деградировал.

eduard53 14 июля 2018 | 11:42

* * *
А у мидаков один ответ:
Где б ни облажались – "ихтамнет",
И не наши хакеры вам срут,
И не числятся засранцы в ГРУ.

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