МИД РФ: США предъявили россиянам обвинение в кибератаках, чтобы испортить атмосферу перед встречей Путина и Трампа

Вашингтон предъявил россиянам обвинение в кибератаках, чтобы испортить атмосферу перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, — полагают в российском МИДе. В ведомстве считают, что из сообщения Минюста США совершенно не вытекает принадлежность обвиняемых к ГРУ, а также их причастность к кибератакам.

Накануне замгенпрокурора США Род Розенстайн объявил о том, что 12 сотрудникам ГРУ предъявлены обвинения в совершении кибератак на сервере Демократической партии США в 2016-ом году, кражи документов и их последующей публикации.

Республиканцы в Конгрессе США готовят импичмент заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну, — утверждает американское интернет-издание «Политико» со ссылкой на источники. По его данным, они недовольны медленным ходом расследования. Документ об импичменте может быть представлен в палате представителей в понедельник.

Именно в этот день 16 июля в Хельсинки состоится встреча президентов США и России. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал Дональда Трампа отменить переговоры с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не предпримет шаги, чтобы доказать, что не будет вмешиваться в следующие выборы.