Известный в Бразилии криминальный авторитет был освобожден из заключения из-за ошибки тюремного персонала. Леомар Барбоза, отбывал наказание по делу о контрабанде наркотиков. Защите удалось обжаловать приговор по одному из многочисленных эпизодов обвинения и охрана, не дожидаясь решения по другим процессам, выпустила заключенного на свободу.

Бразильские власти уже назвали произошедшее «катастрофой» и начали расследование, чтобы понять, имела ли место ошибка, халатность или подкуп одного из сотрудников тюрьмы. Адвокат Барбозы сказала, что подзащитный добровольно возвращаться в заключение не намерен.