Россия, по некоторым данным, провела несколько успешных испытаний гиперзвуковых ракет «Кинжал

Об этом, ссылаясь на источники в американской разведке, передает телеканал Си-эн-би-си. По их сведениям, к настоящему моменту российские военные провели три испытания, последнее состоялось в этом месяце. Ракета попала в цель на расстоянии около 800 километров.

Телеканал отмечает, что на данный момент в США нет средств обороны против этого оружия. Ракета летит в десять раз быстрее скорости звука и способна преодолевать все существующие системы ПРО. Впервые о комплексе «Кинжал» в марте этого года сказал Владимир Путин.