Россия, по некоторым данным, провела несколько успешных испытаний гиперзвуковых ракет «Кинжал
Об этом, ссылаясь на источники в американской разведке, передает телеканал Си-эн-би-си. По их сведениям, к настоящему моменту российские военные провели три испытания, последнее состоялось в этом месяце. Ракета попала в цель на расстоянии около 800 километров.
Телеканал отмечает, что на данный момент в США нет средств обороны против этого оружия. Ракета летит в десять раз быстрее скорости звука и способна преодолевать все существующие системы ПРО. Впервые о комплексе «Кинжал» в марте этого года сказал Владимир Путин.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 14 июля 2018 | 10:37
Теперь Америка беззащитна перед нацдилером и не сможет прикарманивать российские пенсии и распродавать российские недра, а также вывозить из России бабло триллионами долларов!
boldu1n 14 июля 2018 | 10:53
mikhail_spb_: Прокладки негодують....
danko_viola 14 июля 2018 | 10:55
mikhail_spb_: теперь, возможно, вероятно, наверное, вроде, мильтоны, пролонгация, кадырка. Тролль юморной. Бабло.
echo_shar 14 июля 2018 | 10:58
boldu1n: mikhail_spb_:
Переговоры со штатами Россия должна вести исключительно с позиции силы.
davi__koloradov 14 июля 2018 | 11:04
echo_shar: Должна, но не может. Рашка - импотент. ;))
echo_shar 14 июля 2018 | 11:11
davi__koloradov:
Россия может легко демократизировать Саудовскую Аравию и поставить Трампа со штатами на колени.
twenty_two 14 июля 2018 | 11:16
echo_shar: Пусть сама сначала встанет с колен. А то все встает и встает...
ura_123 14 июля 2018 | 11:23
echo_shar: Ежели ты прогуливало уроки истории,то Саудовская Аравия-королевство...
echo_shar 14 июля 2018 | 11:24
ura_123:
О том и говорю. Необходима срочная демократизация.
ura_123 14 июля 2018 | 11:21
boldu1n: Так зачем ты негодуешь? Успокойся, полетели твои пенсии на гиперзвуковой скорости,причём успешно)))
serhio_25__ 14 июля 2018 | 10:38
Только развитие новых видов вооружения уберегает нас американских демократических бомб.
raffal 14 июля 2018 | 11:40
serhio_25__: Только развитие новых видов вооружения уберегает нас американских демократических бомб.
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А ещё, "уберегают" Россию от нормальной жизни людей.
Покойный "ссср" надорвался в военных стройках и отправился на погост истории, нынешняя Россия на те же грабли?
byaka50 14 июля 2018 | 10:40
Будущим пенсионерам на обед...
lnmanusnostras1 14 июля 2018 | 10:46
byaka50: пожалейте американских пенсионеров, людоед!
sniper777 14 июля 2018 | 11:00
byaka50: Ты бы пидарок налоги лучше в казну платил и покупателей не обвешивал и не обсчитывал, а с ракетами мы и без тебя тупоголового разберёмся.
roma_stolnyy 14 июля 2018 | 10:50
По другим данным это был скриншот из компьютерной игры.
xutinpuy 14 июля 2018 | 10:57
Нраждане берегите головы! Гопники ракетами пуляются!
sniper777 14 июля 2018 | 10:57
Когда Россия проводила испытание гиперзвуковой ракеты, то презик Каклоины Педрюня Пидрошенко выступал в пустом зале саммита НАТКИ.
Слава Каклоине, Педрюне Пидрошенко слава))))))))
ly4_sveta 14 июля 2018 | 11:03
Гэбистские разводки, легенды и провокации с разными
подстроенными подставами и прочими фейково-мультиковыми
манипуляциями. Это вам не пенсионную реформу «внедрять» и
не минимальную пенсию в 6 тысяч 900 рублей до американской
«космической» повышать.
benin_papa__ 14 июля 2018 | 11:17
Советский пипл хавает.
Уссысси, млять))
Как будто именно отсутствие гиперзвуковых ракет не давало совкам возможности прекратить обменивать природные ресурсы на хавчик, портки и разного рода импортные ништяки. От авто до канцелярских скрепок, включительно.
Ну ладно, прибавится к титулу "охамевшая бензоколонка" еще определение "гиперзвуковая", так что с того?
Каким именно образом недостроители коммунизма собираются конвертировать эту хреновину в непозорную медицину, например? Хотя бы до такой степени, чтоды каждый день не собирать копеечку на спасение жизни детей граждан РФ, которым РФ помочь не может и не хочет?
Но ведь поди ты, советскому народу нравится не жить, а ежедневно и шахидообразно готовиться в ядерном огне сгореть.
nikvol 14 июля 2018 | 11:44
@alyonapopova
Один танк Армата (400 млн руб) это:
2 новые школы
1 новая больница
30 700 пенсий
20 000 зарплат учителям
16 000 зарплат врачам
В ответ @alyonapopova
В Ливии не было танков Армата. Зато была офигенная социалка и зарплаты у врачей и учителей. Теперь такого государства не существует.