Народный депутат Украины Надежда Савченко объявила голодовку в знак протеста на продление ее ареста
Народный депутат Украины Надежда Савченко объявила голодовку в знак протеста на продление ее ареста. Суд в Киеве оставил Савченко под стражей еще на два месяца. Депутата подозревают в попытках свержения конституционного строя и захвате государственной власти. По версии прокурора, она готовила широкомасштабные террористические акты против действующих властей Украины.
Сама Савченко все обвинения в ее адрес отрицает и утверждает, что суд нарушил ее право на защиту. Она сказала, что «такого беспредела не видела даже в российском суде». Сторонники депутата вызвали на заседание полицию.
Комментарии12
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sandro_007 14 июля 2018 | 10:35
Теперь твоя голодовка никому не нужна, Надя. Ты не в теме. Помирай. У русофобов другая жертва.
sala_uronili 14 июля 2018 | 10:41
sandro_007: Из героя Бандеростана, превратилась в узника совести на родине. Чудны дела в укроМОРДОРе скачущих кастрюль ))) Свободу Наде!
danko_viola 14 июля 2018 | 10:49
sala_uronili: свободу Надежде! Уничтожить фашистких киевский режим! Где Меркель?
antimalin 14 июля 2018 | 10:51
Кровавый режим Порошенко должен освободить всех политзаключенных, включая Надю Савченко
#Save Nadja Savchenko!
Je suis Nadja!
serhio_25__ 14 июля 2018 | 10:40
И где все правозащитники, ЕСы, ПАСЕ...где Ахиджакова?
servelat 14 июля 2018 | 10:53
serhio_25__: "Заливная рыба" свой юбилей празднует
byaka50 14 июля 2018 | 10:44
Сериал "Совок", часть 1001-я.
boldu1n 14 июля 2018 | 10:48
Гадя - отработанный "презерватив". Хоть подохни там - хероиня.
ematveev 14 июля 2018 | 10:50
Ждем... Даже не перечислить всех, кто должен вписаться за нее!
Но вообще-то ход шикарный! Сейчас всем этим ПАСЕ, правозащитникам и прочим полит.проституткам нужно принять очень сложное решение.
timwlad79 14 июля 2018 | 10:59
Народный депутат Украины Надежда Савченко объявила голодовку в знак протеста на продление ее ареста
Народный депутат Украины Надежда Савченко объявила голодовку в знак протеста на продление ее ареста. Суд в Киеве оставил Савченко под стражей еще на два месяца. Депутата подозревают в попытках свержения конституционного строя и захвате государственной власти. По версии прокурора, она готовила широкомасштабные террористические акты против действующих властей Украины.
Сама Савченко все обвинения в ее адрес отрицает и утверждает, что суд нарушил ее право на защиту. Она сказала, что «такого беспредела не видела даже в российском суде». Сторонники депутата вызвали на заседание полицию.
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Вот господин Венедиктов,даже на Украине опасаются вирусов терроризма расизма бандеровщины и гноят любые попытки для организации стихийного партизанского майдана.
К стати господа в муниципальных властях Украины,надобно защитить рынки и базары ,обстроить их и при развитии торговли иметь прибыль с собираемых налогов.
Деньги любят тишину.
Надо с начало про инвестировать,чтобы получить прибыль,но не собирать прибыль с того чего нет.Это стало на Украине бичом для любого бизнеса.
Чиновники долгов нахапали на содержание офисного партийного бюрократического планктона и грабят теперь всех чтобы с долгами рассчитываться.Пример с угольной промышленностью,долги министерства препятствуют инвестициям в развитие добычи угля которая приносит прибыль на вложенных 300 миллионов долларов приносит 12 миллиардов прибыли. Долги отрасли сжирают всех инвесторов.
Так что господа в муниципальных властях,дайте рынкам в городе и районе развиватся. Затем уже сливки снимать с этого бизнеса будете.
twenty_two 14 июля 2018 | 11:08
По украинским каналам о Савченко тишина. Нет такой.
josepp 14 июля 2018 | 11:13
Надежда типичный нонконформист. Ей на Украине жить не дадут. Там только сволота хорошо живет.