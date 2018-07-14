Народный депутат Украины Надежда Савченко объявила голодовку в знак протеста на продление ее ареста. Суд в Киеве оставил Савченко под стражей еще на два месяца. Депутата подозревают в попытках свержения конституционного строя и захвате государственной власти. По версии прокурора, она готовила широкомасштабные террористические акты против действующих властей Украины.

Сама Савченко все обвинения в ее адрес отрицает и утверждает, что суд нарушил ее право на защиту. Она сказала, что «такого беспредела не видела даже в российском суде». Сторонники депутата вызвали на заседание полицию.