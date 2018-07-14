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10:30, 14 июля 2018

США могут использовать свой нефтяной резерв, если увеличение производства нефти в мире не приведет к снижению цен

Соединенные Штаты могут использовать свой стратегический нефтяной резерв, если увеличение производства нефти в мире не приведет к ощутимому снижению цен на рынке. Как пишет газета Wall street journal, задействовать резервы могут и некоторые западные союзники США. При этом пойти на этот шаг в Белом доме, скорее всего, могут лишь в крайнем случае. Издание утверждает, что некоторые советники Дональда Трампа выступают категорически против этой меры.

В конце прошлого месяца страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, но американский лидер сказал, что странам организации стоит удвоить этот показатель.

Комментарии

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mikhail_spb_ 14 июля 2018 | 10:35


Трамп не должен забывать мудрого предначертания нацдилера, являющегося экономическим гением, о том, что мировая экономика рухнет при цене нефти менее 80 долларов за баррель.
Поэтому нужно очень осторожно снижать нефтяные цены!

sbk 14 июля 2018 | 10:47

mikhail_spb_: Судя по нефтеценам она давно уже рухнула!

ly4_sveta 14 июля 2018 | 10:55

mikhail_spb_: Пока рухнул только СССР, когда цена на нефть упала
до $ 8-9 за баррель. Наверное, та же участь ждёт и Россию при таких
ценах на нефть, но путинская «ума палата» переводит эти свои страхи
на все мировое пространство.

danko_viola 14 июля 2018 | 10:57

ly4_sveta: боже какая ты тупая Татьяна света.

tvitov66 14 июля 2018 | 11:03

danko_viola: согласен - СССР рухнул в результате гос.переворота, когда КГБшники нарушив присягу свергли законную власть

lager23 14 июля 2018 | 11:15

danko_viola:
Сыр Valio «Голландский» относится к «Сырной коллекции» сыров Valio. Он имеет плотную и одновременно пластичную структуру с рисунком из «глазков»разного размера, тогда как у кремлеботки «Свинжи-Валио» больше присутствуют нечленораздельные звуки и вонь за километр на почве коклотролей, не правда ли?

echo_shar 14 июля 2018 | 11:05

ly4_sveta: mikhail_spb_:
На этот случай у России есть вариант демократизации Саудовской Аравии ...
Когда то же наконец Россия должна встать на путь развитых демократий и брать пример с США.

tvitov66 14 июля 2018 | 11:33

echo_shar: а варианта демократизации Одессы, через шашлык в Доме Профсоюзов у вас нет?

olegleon 14 июля 2018 | 10:40

США могут остаться без нефтяного резерва..... (далее по тексту)

nitsahon 14 июля 2018 | 10:47

olegleon: да и на здоровье... сейчас- не 1970-е... и OPEC уже не та.. и у самих Штатов проблем с добычей стало меньше...
пока что все эти заявления больше для запугивания рынков звучат...
очень бы хотелось, чтобы старину Трампа наконец-то послали за подобные хотелки куда подальше...

olegleon 14 июля 2018 | 11:03

nitsahon: вот именно, что для запугивания.

sagen 14 июля 2018 | 11:11

nitsahon: Есть такое преступление в сфере экономики, называется картельный сговор. Американцы давно приготовили закон по этому поводу, но никак не введут. Трамп попытается его ввести. ОПЕК и его договоры это и есть картельный сговор, с целью ограбить покупателей, договорившись о цене. Ни в одной отрасли такое не приветствуется. Конечно, Америке проще всего объявить "Венесуэла наш" и захватить крупнейшие в мире запасы нефти, пустить их на рынок и диктовать свои условия. Но это все впереди, никуда от этого они не уйдут. Играть с миром в либерализм, когда Путин травит людей в Лондоне и захватывает чужие земли, а Китай занимается экспансией в Африке - себе дороже.

honduras_na_colime 14 июля 2018 | 10:55

olegleon: Удило ватное, у амеров план наращивания добычи вдвое за десять лет.
А у вас в районе 2020-го года добыча начнёт снижаться.
Просто потому, что разведывается и вводится в строй мизер, а сосётся как воруется - вовсю, сколько щас можно, а после нас хоть потоп.
И те же годы, что амеры будут наращивать добычу вдвое, у вас будет падение где-то на четверть-треть.
Всё уже просчитано, только портянкам это не сообщается - много будут знать, последнюю извилину пропьют.

olegleon 14 июля 2018 | 11:05

honduras_na_colime: а почему вдвое, а не в десять раз? и чего же они раньше тянули кота за Фаберже и не наращивали???

honduras_na_colime 14 июля 2018 | 11:18

olegleon: Дурачок ватный, любая технология развивается сначала медленно, потом быстрей, а начиная с какого-то порога массовости-окупаемости идёт вверх практически по экспоненте.
Так было и с автомобилями, и с компами, и сейчас происходит со смартфонами, на подходе солнечные панели и революция в электроэнергетике (это пока что в электро).
Так вот, будешь смеяться, но с технологиями добычи нефти из сланцевых пород методом гидроразрыва пластов - та же точно история.
10 лет назад граница самоокупаемости сланца была 80-90 долларов, сейчас 45-50.
Амеры планируют не как брежневские чинуши всякие продовольственные программы.
А лет через 10 электромобили и ВИЭ жижу добьют окончательно.
Если этого не понимаешь, то ты долбоклюв, а если вдупляешь, но гонишь тут пургу, то ты жирный тролль-поварёныш.

sagen 14 июля 2018 | 11:16

honduras_na_colime: Трамп пытается не так снизить цену на нефть, как выдавить Россию с рынка нефти и газа. Цена на нефть американцев в общем устраивает, добыча сланцевой нефти и газа при такой цене очень выгодна и развивается. А вот выдавив Россию из Европейского рынка, в первую очередь газа, он обвалит её экономику. Вот потому он выступает против второй ветки газопровода и, видимо, додавит Меркель. Это вопрос не только экономический, но и стратегический. Россия без шальных денег не сможет угрожать миру ядерным оружием.

tag188 14 июля 2018 | 11:02

olegleon: А он им теперь нужен?
Решение о создании нефтяного резерва было принято после нефтяного кризиса 70х годов, чтобы таким образом сократить возможность нефтяного шантажа США различными ближневосточными государствами.
С тех пор США сами успели выйти в число лидирующих стран по добыче нефти.

olegleon 14 июля 2018 | 11:11

tag188: Crude oil - production: 8.853 million bbl/day
Crude oil - imports 7.85 million bbl/day

и поэтому 40% импорта закупают? лидеры не по добыче, а по потреблению. ну если верить ребятам из Ленгли

tag188 14 июля 2018 | 11:20

olegleon: Ты внимательно изучи, какие сорта нефти они закупают, а какие продают.
Закупают они дешевые "тяжелые" сорта, а продают дорогие "легкие". Надо иметь хорошую нефтеперерабатывающую промышленность, чтобы перерабатывать "тяжелые" сорта. У США она отличная.
Голая цифра добычи и импорта -- ни о чем. В данный момент им выгоднее продать подороже "легкие" сорта, и купить по дешевке "тяжелые".

tag188 14 июля 2018 | 10:49

Похоже Трамп вспомнил знаменитое высказывание нашего гения мировой экономики о том, что она рухнет при цене нефти ниже 80 долларов за бочку, и решил таки мировую экономику обвалить!

ly4_sveta 14 июля 2018 | 10:51

Давно пора использовать и снизить цены, чтобы мафиозное
ворье не наживалось на этих «экскрементах дьявола»,
как назвал нефть один венесуэльский учёный, ничего не делая,
не создавая и не развивая, вводя свою экономику в ступор, в
стоячее болото, снимая сливки только на своё обогащение, на
набивание своей ненасытной утробы. Народ же в нищете, безнадёге
и безысходности, да ещё с бешеными ценами на бензин.

nehoroshiy 14 июля 2018 | 10:54

"Трамп то Трамп это..." Его что, Лордом Галактики выбрали?

tvitov66 14 июля 2018 | 11:05

nehoroshiy: поправочка: Его что, Лордом Галактики в Кремле выбрали?

(комментарий скрыт)

honduras_na_colime 14 июля 2018 | 11:06

parasuk_: Пара сук, нефть по 115, как это было в 2009-2014-м, не вернётся уже никогда.
Ещё раз, поскольку ты слабоват на моск: никогда.
То, что жижа щас болтается между 70 и 80, есть сумма действий аж трёх факторов: монопольный сговор опек-неопек, феноменальное падение добычи в мадурской Венесуэле, и санкции США против Ирана.
Все факторы нефундаментальные, и первый уже поплыл.
И да, удило, нефть по 20 сейчас просто не может быть, хотя бы потому, что доллар не тот, что 15 лет назад.
Но если Иран выкрутится, а опек уже потихоньку усирается, то 35 вполне реально.
Сланец США уже играет роль мирового регулятора цен сверху - как только она выше 50, сразу же наращивается добыча, а после 60 бурение.
Так что даже нынешняя 70 с хреном, долго не протянет.
Уже дошло или ещё добавить?

parasuk_ 14 июля 2018 | 11:22

honduras_na_colime: Ну да, и Керченский мост тоже никогда не построят :)

honduras_na_colime 14 июля 2018 | 11:32

parasuk_: Во-первый, причём здесь Керченский мост?
Который любая развитая страна могла построить уже сто лет назад.
Чем там хвастаться?
А вот то, что он стоит на глине и в месте, где в среднем раз в 5 лет случается дикое торосообразование - это уже другое дело.
То есть вопрос не в построить, а в сколько простоит, и прогнозы самые радужные.
Для Украины в смысле.
Зато кабель проложить по дну моря путирасты уже укакались, китайцев приглашали.
Во-вторых, как я понимаю, возражений по моим аргументам у тебя нет, так и запишем.

davi__koloradov 14 июля 2018 | 10:59

Хреновая новость для путинский бэнзоколонки. Она, бэнзоколонка, совсем заржаветь может.

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