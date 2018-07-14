США могут использовать свой нефтяной резерв, если увеличение производства нефти в мире не приведет к снижению цен

Соединенные Штаты могут использовать свой стратегический нефтяной резерв, если увеличение производства нефти в мире не приведет к ощутимому снижению цен на рынке. Как пишет газета Wall street journal, задействовать резервы могут и некоторые западные союзники США. При этом пойти на этот шаг в Белом доме, скорее всего, могут лишь в крайнем случае. Издание утверждает, что некоторые советники Дональда Трампа выступают категорически против этой меры.

В конце прошлого месяца страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, но американский лидер сказал, что странам организации стоит удвоить этот показатель.