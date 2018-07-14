В Москве умер осужденный по делу «Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров
О его смерти сообщила журналист Евгения Альбац, не раскрывая никаких подробностей случившегося. Ранее на этой неделе СМИ сообщали о том, что предпринимателя госпитализировали с травмами головы.
Офицеров вместе с Алексеем Навальным получили условные сроки по обвинению в хищении. Во время следствия и суда предприниматель не признал себя виновным и не стал давать показания против Навального.
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