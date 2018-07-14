Актриса Скарлетт Йохансон отказалась от главной роли в фильме про трансгендера. Это произошло после резкой критики в ее адрес. О том, что Скарлетт Йохансон сыграет в фильме под названием Rub and Tug было объявлено в начале июля.

Продюсеров и режиссера обвинили в том, что они не провели кастинг среди трансгендерных артистов. О Скарлетт Йохансон пользователи соцсетей писали, что ей нужно перестать наивно подходить к выбору ролей.