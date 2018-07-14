Актриса Скарлетт Йохансон отказалась от главной роли в фильме про трансгендера
Актриса Скарлетт Йохансон отказалась от главной роли в фильме про трансгендера. Это произошло после резкой критики в ее адрес. О том, что Скарлетт Йохансон сыграет в фильме под названием Rub and Tug было объявлено в начале июля.
Продюсеров и режиссера обвинили в том, что они не провели кастинг среди трансгендерных артистов. О Скарлетт Йохансон пользователи соцсетей писали, что ей нужно перестать наивно подходить к выбору ролей.
Комментарии5
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jblack2 14 июля 2018 | 10:13
Трансгендер и обязательно афроамериканец - иначе призов картине не видать...
tararabumbia 14 июля 2018 | 10:30
jblack2: и на инвалидной коляске
starsbo 14 июля 2018 | 10:17
Интересно, если можно делить по гендерности то можно и по национальности. России русских сплошь играют евреи и ни каких кастингов. Впрочем как и за рубежом.
lvl100500 14 июля 2018 | 10:24
starsbo: России русских сплошь играют евреи и ни каких кастинго//
Евреи не гомосеки))
starsbo 14 июля 2018 | 10:44
lvl100500: Ну да, еще сколько . Но почему гомосеки хуже евреев? Не хуже. Одним можно без кастингов играть кого угодно , другим кастинги на самого себя не дождежся.