Дональд Трамп встретился с британской королевой Елизаветой II

Визит американского президента в Великобританию стал первым за полтора года его пребывания в этой должности.

Дональд Трамп и его супруга Мелания на 10 минут опоздали на встречу с британской королевой, которая ожидала гостей в Виндзорском замке. Об этом сообщает британская газета Metro. Позднее произошел и еще один неловкий инцидент, когда во время прохода перед гвардейцами президент США вопреки этикету шел перед Елизаветой II, а не рядом с ней. После этого в замке состоялось традиционное чаепитие. В общей сложности встреча британской королевы и американского президента заняла всего около часа. До этого Трамп также успел провести переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй – стороны договорились подписать торговое соглашение после Брекзита.

В первый день визита Трампа в Великобританию жители Лондона провели многотысячные протесты против американской политики – из-за этого президенту пришлось передвигаться между различными пунктами своего маршрута на вертолете. Протестующие подняли в воздух так называемого «младенца Трампа» – шестиметровую надувную оранжевую куклу с лицом американского президента.

После визита в Лондон Трамп отправился в Шотландию, где его также встретили массовыми протестами. Там президент США проведет выходные, после чего отправится в Хельсинки на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.