США обвинили 12 сотрудников российских спецслужб во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году
США обвинили 12 сотрудников российских спецслужб во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Их подозревают во взломе компьютерных сетей демократической партии и кандидата Хиллари Клинтон.
Заочные обвинения выдвинуты в адрес 12 сотрудников главного управления генштаба российских Вооруженных сил, об этом сообщили в американском Минюсте. Имена россиян уже опубликованы. Они, как утверждает американская сторона, в ходе предвыборной гонки в 2016 году выкрали имена и пароли волонтеров штаба Хиллари Клинтон. Кроме того, россиян обвиняют во взломе компьютерных сетей Демократической партии США. Как утверждается, сотрудники спецслужб обнародовали конфиденциальную информацию, используя такие аккаунты, как DCLeaks и Guccifer 2.0, и называя себя «американскими хактивистами». При этом, как отмечают в Минюсте, никто не утверждает, что им действительно удалось повлиять на результаты выборов.
Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Москва опровергает свое вмешательство в выборы, а администрация Трампа отрицает связи с Кремлем.
В Госдуме предположили, что выдвинутые в адрес российских граждан обвинения имеют целью сорвать предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. В Белом доме заявили, что эта ситуация не помешает проведению саммита.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 14 июля 2018 | 10:08
Интересно, как нацдилер будет отмазывать своих провалившихся кремле-хакеров на предстоящей встрече с Трампом?
danko_viola 14 июля 2018 | 10:11
mikhail_spb_: интересно, возможно, вероятно, наверное. Мильтоны, кадырка, пролонгация, пропиндосить. Юморной коклотролль.
olegleon 14 июля 2018 | 10:15
mikhail_spb_: просто скажет "Дональд, ну ты же стал президентом, а у Хиллари истерика на несколько месяцев была, а значит наши ребята хорошо сработали"
кстати, а Клинтоншу уже вылечили?
echo_shar 14 июля 2018 | 10:19
mikhail_spb_:
Никто никого отмазывать не будет. Штаты будут посланы на ..., если что.
timwlad79 14 июля 2018 | 10:20
mikhail_spb_: Интересно, как нацдилер будет отмазывать своих провалившихся кремле-хакеров на предстоящей встрече с Трампом?
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Ну вообще то США нанесло удар по чиновникам России отправив их детей обратно на Родину лишив возможности продолжать учёбу,практику,стажировку .
Так что англосаксы как всегда пытаются устраивать государственные перевороты в других странах с помощью диссидентов.
И вообще то вероятнее всего местный местечковый махровый рассизм и так бы вышвырнул их по причине того што на эти места нашлись покупатели побогаче,но обставили это что якобы шпионство и надавили на самолюбие чиновников России подставив руководство России.
Тоже самое в США делают со всеми представителями из того же Евросоюза добиваясь для себя преференций на Европейском рынке.
США всегда идёт на все тяжкие в достижении своих целей.В США только кольт уравнивает всех в правах.
boldu1n 14 июля 2018 | 10:24
mikhail_spb_: Какел...иди сарай почисти...интересно ему....
olegleon 14 июля 2018 | 10:11
американская прокуратура обвинила российскую разведку в том, что она делает своё дело, т.е. добывает информацию.
дурдом! или американский прокурор хочет сказать, что американские разведчики все данные получают только из открытых источников и не выкрадывают информацию?
echo_shar 14 июля 2018 | 10:56
olegleon:
Помимо хакеров, спецслужбы штатов направляют на работу в Россию всяких Алексеев Навальных и прочих Альбацей.