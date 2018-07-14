США обвинили 12 сотрудников российских спецслужб во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Их подозревают во взломе компьютерных сетей демократической партии и кандидата Хиллари Клинтон.

Заочные обвинения выдвинуты в адрес 12 сотрудников главного управления генштаба российских Вооруженных сил, об этом сообщили в американском Минюсте. Имена россиян уже опубликованы. Они, как утверждает американская сторона, в ходе предвыборной гонки в 2016 году выкрали имена и пароли волонтеров штаба Хиллари Клинтон. Кроме того, россиян обвиняют во взломе компьютерных сетей Демократической партии США. Как утверждается, сотрудники спецслужб обнародовали конфиденциальную информацию, используя такие аккаунты, как DCLeaks и Guccifer 2.0, и называя себя «американскими хактивистами». При этом, как отмечают в Минюсте, никто не утверждает, что им действительно удалось повлиять на результаты выборов.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Москва опровергает свое вмешательство в выборы, а администрация Трампа отрицает связи с Кремлем.

В Госдуме предположили, что выдвинутые в адрес российских граждан обвинения имеют целью сорвать предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. В Белом доме заявили, что эта ситуация не помешает проведению саммита.