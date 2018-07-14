В Москве отправлен в СИЗО бывший топ-менеджер дочерней компании «Газпрома» Игорь Мукан
В Москве отправлен в СИЗО бывший топ-менеджер дочерней компании «Газпрома» Игорь Мукан. По версии следствия, вместе с сообщниками он похитил более 2 миллиардов рублей, поставив топливо на эту сумму компании, которая находится в процессе банкротства.
Бывшего топ-менеджера «ГазЭнергоСеть Ресурс» обвинили в особо крупном мошенничестве, — пишет со ссылкой на источники газета «КоммерсантЪ».
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 14 июля 2018 | 10:05
2 миллиарда? ну это уже на условный срок тянет
sasass 14 июля 2018 | 10:06
Видимо нет никакого контроля над богатствами земли русской...
sedoi63 14 июля 2018 | 10:09
Мукана посадили на Кукан?
ramses333 14 июля 2018 | 10:14
ЦурКАН... Теперь МуКАН... Странно, что он не румынский шпион. Следствие недоработало. Впрочем, еще не вечер.
nebudbydlom 14 июля 2018 | 11:02
Да что же такое деется-то?!
Что не менагер, то вор!
Может пора уже менять систему, в которой с головы тухнет рыбка?