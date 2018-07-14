В Москве отправлен в СИЗО бывший топ-менеджер дочерней компании «Газпрома» Игорь Мукан. По версии следствия, вместе с сообщниками он похитил более 2 миллиардов рублей, поставив топливо на эту сумму компании, которая находится в процессе банкротства.

Бывшего топ-менеджера «ГазЭнергоСеть Ресурс» обвинили в особо крупном мошенничестве, — пишет со ссылкой на источники газета «КоммерсантЪ».