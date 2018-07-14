Болельщики сборных Хорватии и Франции проведут сегодня товарищеский матч на Красной площади
Болельщики сборных Хорватии и Франции проведут сегодня товарищеский матч на Красной площади. Он начнется в половине шестого вечера, — сообщает агентство ТАСС. Финал чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции пройдет в Москве завтра.
Сегодня состоится матч за третье место. Команды Бельгии и Англии сыграют в Петербурге. Матч начнется в 17 часов.
Комментарии2
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prosto_suhov 14 июля 2018 | 09:36
....а согласование за 10 дней ? отчаянные парни......
perestarok 14 июля 2018 | 09:37
"Болельщики сборных Хорватии и Франции проведут сегодня товарищеский матч на Красной площади"
Там, на этом кладбище, падать хорошо.