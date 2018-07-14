Болельщики сборных Хорватии и Франции проведут сегодня товарищеский матч на Красной площади. Он начнется в половине шестого вечера, — сообщает агентство ТАСС. Финал чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции пройдет в Москве завтра.

Сегодня состоится матч за третье место. Команды Бельгии и Англии сыграют в Петербурге. Матч начнется в 17 часов.