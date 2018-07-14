В Великобритании сторонника ИГИЛ* приговорили к пожизненному заключению за призывы расправиться с принцем Джорджем

В Великобритании сторонника террористической группировки «Исламское государство»* приговорили к пожизненному заключению за призывы расправиться с четырехлетним принцем Джорджем. Хуснайн Рашид также публиковал в интернете угрозы людям, которые отправляются в Россию на чемпионат мира по футболу. Мужчина признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в терроризме, — сообщает ВВС.

«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка