В Великобритании сторонника ИГИЛ* приговорили к пожизненному заключению за призывы расправиться с принцем Джорджем
В Великобритании сторонника террористической группировки «Исламское государство»* приговорили к пожизненному заключению за призывы расправиться с четырехлетним принцем Джорджем. Хуснайн Рашид также публиковал в интернете угрозы людям, которые отправляются в Россию на чемпионат мира по футболу. Мужчина признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в терроризме, — сообщает ВВС.
«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии4
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banyi2 14 июля 2018 | 09:38
А в РФ сторонникам вахобитов садики разводят...
ugiazov 14 июля 2018 | 09:47
Да его за то что сторонник давно надо было посадить.
ed10075 14 июля 2018 | 09:48
Человеческой глупости нет предела. Начитавшись не тех книг (или совсем их не читая), этот недоразвитый теперь обречён всю жизнь раскаиваться за свою дурь.
ffonarshik 14 июля 2018 | 09:58
Если он не кинорежиссер то конечно пускай сидит...
А вот если бы был кинорежиссером....