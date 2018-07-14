Одиннадцать самолетов, летевших в Уфу, минувшей ночью были направлены на запасные аэродромы. Это было связано с сильным туманом в уфимском аэропорту. К 10 утра по местному времени пассажиров доставили к месту назначения, — сообщает агентство «Интерфакс».