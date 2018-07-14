В России проходят испытания гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал». Об этом со ссылкой на источники сообщил американский телеканал Си-эн-би-си. По его данным, к этому моменту три испытания завершились успешно. Последнее из них состоялось в этом месяце.

Ракета поразила цель на расстоянии около 800 километров.