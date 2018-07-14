В России проходят испытания гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал»
В России проходят испытания гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал». Об этом со ссылкой на источники сообщил американский телеканал Си-эн-би-си. По его данным, к этому моменту три испытания завершились успешно. Последнее из них состоялось в этом месяце.
Ракета поразила цель на расстоянии около 800 километров.
Комментарии9
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yralez 14 июля 2018 | 09:42
К чему готовиться ?
Вроде все отобрали, запретили, лишили.......как радоваться будем новому величию ?
olegleon 14 июля 2018 | 09:48
yralez: как это "к чему?". оппозиционные митинги будут разгонять с помощью этой ракеты и деньги пенсионеров тратят на неё
oprswen 14 июля 2018 | 09:48
пенсионный возраст улетел на 800 км
serg4422 14 июля 2018 | 09:46
ударим по пиндосам квадратно-гнездовым!!!
tks 14 июля 2018 | 09:55
serg4422: Диван свой не обмочи, чучельник ударный.
xutinpuy 14 июля 2018 | 09:52
Граждане, берегите головы! Гопники взяли в руки рогатки!
tks 14 июля 2018 | 09:53
А что, соглашение по СНВ-III отправлено в помойку?
mordechay_blinchikof 14 июля 2018 | 09:54
гиперзвук? вот новость,подцепили к самолету искандер …
mikr 14 июля 2018 | 09:57
Некоторые любят сравнивать военные бюджеты России и США и на этом основании доказывать военное преимущество американцев. Сюжет с "Кинжалом" полностью опровергает подобные спекуляции, поскольку мощь государства зависит не от величины бюджета, а от эффективности его использования. Например, стоимость американского авианосца в миллион раз превышает стоимость "Кинжала". А на поле боя эти две боевые единицы эквивалентны друг другу. То есть, для того, чтобы надежно и невозвратно нейтрализовать один авианосец необходимо израсходовать один "Кинжал".