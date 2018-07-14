Народный депутат Украины Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку после решения суда о продлении ей ареста. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». По мнению Савченко, суд не позволил адвокатам защищать ее интересы надлежащим образом.

Савченко арестовали в марте, ее обвинили в подготовке теракта в Верховной Раде.