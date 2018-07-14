Народный депутат Украины Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку после решения суда о продлении ей ареста
Народный депутат Украины Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку после решения суда о продлении ей ареста. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». По мнению Савченко, суд не позволил адвокатам защищать ее интересы надлежащим образом.
Савченко арестовали в марте, ее обвинили в подготовке теракта в Верховной Раде.
Комментарии12
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needroid 14 июля 2018 | 09:36
Свободу режиссёре Наде!
sala_uronili 14 июля 2018 | 09:43
Наде волю! Посадили лишь за то, что осуждала олигархический паханат Вальцмана, разросшуюся при пухлом алкаше коррупцию, воровство и преступность. Зато повсюду "сала уронили, хероям сала! Одним словом - укроМОРДОР.
ugiazov 14 июля 2018 | 09:38
Дура!
banyi2 14 июля 2018 | 09:43
Тишина от либерастов в ветке)))
olegleon 14 июля 2018 | 09:45
banyi2: ждут новые методички, т.к. в старых у них написано, что надо требовать освобождения Нади из тюрьмы, но тюрьма то теперь другая )))
serjo1977 14 июля 2018 | 09:53
olegleon: banyi2: Тишина от либерастов в ветке)))
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Зато весь пригожинский биомусор тут как тут... :-))
unusual 14 июля 2018 | 09:55
serjo1977: Во, хоть одна платная прокладка проснулась...))
ukrovnadovaritvkotle 14 июля 2018 | 09:44
Ахеджакову подключайте срочно.
koleg197 14 июля 2018 | 09:49
это бесполезно,Надя,ведь ты не той национальности
serg4422 14 июля 2018 | 09:49
либерал-евреи,ау,тут надю голодоморят.
unusual 14 июля 2018 | 09:53
Почему местные либераст-прокладки молчат? Стыдно небось.
dyymm 14 июля 2018 | 09:57
Надя, да всем пофиг уже на тебя... На повестке дня "голодовка" "режиссёра" Сенцова!