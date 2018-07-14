Скончался Петр Офицеров
Бизнесмен, который проходил вместе с Алексеем Навальным по делу «Кировлеса» и был приговорен к 4 годам лишения свободы условно умер в возрасте 43-х лет.
Несколько дней назад «МК» писал, что Офицеров попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Информацию о смерти подтвердила адвокат Офицерова Светлана Давыдова.
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