Скончался Петр Офицеров

Бизнесмен, который проходил вместе с Алексеем Навальным по делу «Кировлеса» и был приговорен к 4 годам лишения свободы условно умер в возрасте 43-х лет.

Несколько дней назад «МК» писал, что Офицеров попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Информацию о смерти подтвердила адвокат Офицерова Светлана Давыдова.