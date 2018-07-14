США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы американского президента. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенстайн. По его словам, эти люди обвиняются в организации кибератак с целью похищения документов и их последующей публикации. В России эти обвинения пока не комментировали. До сих пор Россия отрицала какую-либо причастность к вмешательству в американские выборы.

Тем временем, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал президента США отменить встречу с российским лидером после публикации новых сведений о вмешательстве в выборы. Об этом сообщает издание Hill. Дональд Трамп и Владимир Путин должны встретиться 16 июля в Хельсинки.