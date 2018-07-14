США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы американского президента
США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы американского президента. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенстайн. По его словам, эти люди обвиняются в организации кибератак с целью похищения документов и их последующей публикации. В России эти обвинения пока не комментировали. До сих пор Россия отрицала какую-либо причастность к вмешательству в американские выборы.
Тем временем, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал президента США отменить встречу с российским лидером после публикации новых сведений о вмешательстве в выборы. Об этом сообщает издание Hill. Дональд Трамп и Владимир Путин должны встретиться 16 июля в Хельсинки.
Комментарии1
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recobra 14 июля 2018 | 09:43
Идет сбор подписей под петицией за освобождение русских и украинских заключенных путем их обмена
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition