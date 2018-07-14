В финале Уимблдона сегодня встретятся немка Ангелика Кербер и американка Серена Уильямс

Уильямс отметила, что у нее были очень тяжелые роды, она едва выжила и помнит, что не могла дойти до почтового ящика. Среди мужчин в финал турнира в результате встречи, которая длилась 6,5 часов, вышел южноафриканец Кевин Андерсон. Он обыграл американца Джона Иснера.

В другом полуфинале играли Рафаэль Надаль и Новак Джокович, но матч был прерван из-за наступления темноты и будет доигран сегодня.