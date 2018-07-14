Сегодня определится бронзовый призер чемпионата мира по футболу. В матче за третье место сыграют сборные Англии и Бельгии.

Англия и Бельгия сыграют друг с другом уже во второй раз на этом чемпионате мира. От первой их игры ждали многого, но напрасно. Это был третий тур группового этапа, а бельгийцы с англичанами к тому моменту уже обеспечили себе место в плей-офф. Итог скучные 1-0 в пользу Бельгии, которая играла вторым составом. Это все, однако, уже в прошлом. Англичане дошли до полуфинала впервые с 90-го года, бельгийцы – впервые с 86-го, но их попадания в первую четверку ждали многие. У Бельгии сейчас играет, возможно, самое сильное поколение в истории. И когда в следующий раз сборная этой страны сыграет в полуфинале – большой вопрос.

Так или иначе, матч за третье место – это утешительный финал. Наградой победителю будут бронзовые медали и моральное удовлетворение. Зато и футбол здесь веселый. Команды не бояться рисковать и играют без оглядки на оборону. Словом, субботний матч должен быть куда интереснее, чем бесславный поединок в группе.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции.