Патриарх Кирилл возглавит на Урале мероприятия, посвященные годовщине убийства семьи последнего русского императора
Патриарх Кирилл возглавит на Урале мероприятия, посвященные 100-летней годовщине убийства семьи последнего русского императора Николая II. Специально для этого патриарх на несколько дней прилетел в Екатеринбург.
Память о трагической смерти царской семьи поможет переосмыслить историю и сплотить народ, считает патриарх Кирилл. Сегодня под его председательством в Екатеринбурге пройдет заседание Священного Синода, которое обычно проводится в Москве. В РПЦ отмечают, что это должно подчеркнуть важность памяти о расстреле семьи последнего императора и начала гонений на Русскую церковь. В воскресенье патриарх также примет участие в ряде мероприятий, но главным событием так называемых «царских дней» станет литургия на площади перед Храмом-на-Крови. Она пройдет в ночь на 17 июля, когда исполнится ровно 100 лет со дня гибели царской семьи.
После службы патриарх возглавит крестный ход длиной более 20 километров к Ганиной Яме, где большевики пытались избавиться от останков семьи Романовых. Визит патриарха Кирилла продлится до вторника.
Ожидается, что в эти дни в Свердловской области соберется более 100 тысяч православных паломников.
Комментарии7
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prosto_suhov 14 июля 2018 | 09:10
как Кирилл возглавит?, а поклонская, ?
sasass 14 июля 2018 | 09:19
Праздник-то очень большой ....
pravdatut 14 июля 2018 | 09:20
Чекисты убивали семью, а они близкие Кириллу и Путину.
fig__vvam__ 14 июля 2018 | 09:35
pravdatut: У них шизофренияи раздрай в мозгах, мечутся.
Гундяее ведь сам с младых ногтей чекист и сексот.
nick_grinevitsky 14 июля 2018 | 09:37
О ком плачь? О венценосном, одном из трёх кузенов, развязавших мировую бойню после смерти Виктории? Да, та умела улаживать "семейные конфликты"... О "помазаннике", предавшем Бога и Россию, решившего снять с себя избранность Духом Святым на служение, не имея законных оснований на отречение? Малодушного, на коронацию которого затратили безумную сумму, но отведя простым подданным место для чествования с наспех прикрытыми ямами и канавами (Ходынское поле). Прозвище "кровавый" получил ещё тогда...
ugiazov 14 июля 2018 | 09:44
Привезёт сигарет на продажу безакцизных.
ruderpost 14 июля 2018 | 09:47
ugiazov: водка то хоть не палёная будет?