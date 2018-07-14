Патриарх Кирилл возглавит на Урале мероприятия, посвященные годовщине убийства семьи последнего русского императора

Патриарх Кирилл возглавит на Урале мероприятия, посвященные 100-летней годовщине убийства семьи последнего русского императора Николая II. Специально для этого патриарх на несколько дней прилетел в Екатеринбург.

Память о трагической смерти царской семьи поможет переосмыслить историю и сплотить народ, считает патриарх Кирилл. Сегодня под его председательством в Екатеринбурге пройдет заседание Священного Синода, которое обычно проводится в Москве. В РПЦ отмечают, что это должно подчеркнуть важность памяти о расстреле семьи последнего императора и начала гонений на Русскую церковь. В воскресенье патриарх также примет участие в ряде мероприятий, но главным событием так называемых «царских дней» станет литургия на площади перед Храмом-на-Крови. Она пройдет в ночь на 17 июля, когда исполнится ровно 100 лет со дня гибели царской семьи.

После службы патриарх возглавит крестный ход длиной более 20 километров к Ганиной Яме, где большевики пытались избавиться от останков семьи Романовых. Визит патриарха Кирилла продлится до вторника.

Ожидается, что в эти дни в Свердловской области соберется более 100 тысяч православных паломников.