В Москве в возрасте 43 лет умер бизнесмен Петр Офицеров
Это подтвердила в «Фейсбуке» его адвокат Светлана Давыдова. Ранее о смерти предпринимателя сообщила журналист Евгения Альбац. Петр Офицеров проходил вместе с Алексеем Навальным по делу «Кировлеса» и был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Показаний против политика он не дал.
Как писал «МК», 9 июля Петр Офицеров был госпитализирован с сотрясением мозга и тяжелой черепно-мозговой травмой. Медики предполагали, что он мог получить травмы в результате припадка эпилепсии.
Комментарии12
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banyi2 14 июля 2018 | 09:06
Плохо когда молодые люди умирают. Надо наверное парк посадить в его память?
irinakingsize1 14 июля 2018 | 09:13
banyi2: Съязвила, падаль? Иди в кассу.Или по воскресеньям не выдают? Зря трудилась?
vernan 14 июля 2018 | 09:24
banyi2: Что-то мне подсказывает, что попахивает "новичком"... Всюду она, гэбня, в Лондоне и Вашингтоне, вУкраине и Берлине )))
punyoshohlai 14 июля 2018 | 09:11
Не ве рю.
sala_uronili 14 июля 2018 | 09:12
Очередная рука Кремля! Без кровагой гэбни - здесь не обошлось.
relevant 14 июля 2018 | 09:19
sala_uronili: Чекисты не дремлют... Доколе? 1937-й наступает. Ужос!
serg4422 14 июля 2018 | 09:15
бизнес не шел...решил ласты завернуть.
irinakingsize1 14 июля 2018 | 09:15
Соболезнования всем родным и близким. Очень жаль. Как будто хорошим людям здесь не место....
ueub 14 июля 2018 | 09:19
мои соболезнования.земля ему будет пухом...
sasass 14 июля 2018 | 09:21
Коса очень острая всех косит подряд - Навальный тоже может пасть на сенокосе...
glebbalbesov 14 июля 2018 | 09:23
sasass: угу....если только он сам не косарь...
putin_itogy 14 июля 2018 | 09:23
Пожалуй такую же язву комментариев только в геометрической прогрессии,
будут писать, на радостях всё цивилизованное человечество, когда склеит ласты Вождь всех портянок..
У него уже говорят рак, на борьбу с которым брошены все мировые светила, и тратятся миллиарды долларов в месяц.
То-то он выглядит опухшим и с тревожным запуганным взглядом, мыслями под черепной коробкой, в мыслях далеко от разговора с очередным губером.
Боится сучёныш смерти, как и в детстве боялся её, неотвратимую для всех.
Детская паранойя пронесённая через всю жизнь.
Незрелый человек, по сути инвалид психики, это и как овощ-уродец, никогда не созревает.
В таком возрасте не должен бы, а боится, потому как трус всю жизнь. И подонок.