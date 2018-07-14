Москва сочтет успехом встречи Путина и Трампа, если стороны начнут нормально общаться. Это сказал глава МИДа Сергей Лавров.

В интервью Ларри Кингу на канале RT министр отметил, что сейчас все каналы коммуникации между Россией и США заморожены. Встреча президентов России и США пройдет в понедельник в Хельсинки.