Москва сочтет успехом встречи Путина и Трампа, если стороны начнут нормально общаться
Москва сочтет успехом встречи Путина и Трампа, если стороны начнут нормально общаться. Это сказал глава МИДа Сергей Лавров.
В интервью Ларри Кингу на канале RT министр отметил, что сейчас все каналы коммуникации между Россией и США заморожены. Встреча президентов России и США пройдет в понедельник в Хельсинки.
Комментарии14
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vilingrad 14 июля 2018 | 09:06
Как низко упал Володенька. Теперь ему достаточно хлопка по щеке:)
banyi2 14 июля 2018 | 09:08
Не сочтите мой вопрос пошлым, НОРМАЛЬНО это как? По западным меркам ? )))
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 14 июля 2018 | 09:23
banyi2: аннексию-ликвидировать
vezdehod 14 июля 2018 | 09:37
Так считает Москва. а как считает дядя Трамп. мы узнаем после встречи.
uhovostro 14 июля 2018 | 09:11
Москва сочтёт успехом если стороны вообще встретятся...
ex_ex 14 июля 2018 | 09:13
"Нормально общаться". Глупость какая-то. Уж министр иностранных дел должен выражаться профессионально. Что он вкладывает в это понятие?
nestor199 14 июля 2018 | 09:20
ex_ex: Зря на Лаврова бочку катите - это непрофессиональная работа Эхо.
vladimirgornitsky 14 июля 2018 | 09:13
Интересно, что Лавров понимает под нормальным общением в данном случае. Сам-то он явно считает нормальным обматерить собеседника.
Но в принципе ясно, что сама по себе готовность Трампа встретиться с Путиным очень много значит для тщеславного человека, без которого нет России. Этого уже достаточно. Явный знак внимания получен. А если еще удастся как-нибудь Трампа развести на какие-нибудь высказывания, которые можно будет истолковать как выгодные для Путина, это будет полный успех.
banyi2 14 июля 2018 | 09:19
vladimirgornitsky: У вас товарииищь путаница в голове) Это не готовность Трампа встретиться, а готовность Путина встретиться) Кто инициатором то был встречи?
nitinol 14 июля 2018 | 09:30
banyi2: Товарищ, по-вашему, кто раньше встал, того и тапки? Зачётно...)))
sara_kerrigan 14 июля 2018 | 09:24
Москва уже считает успехом, что её хозяин (да-да, вспомните шампанское в думе, стоячее рукоплескание, катание с флагом на машине и тучу новостей "фром Америка") уже обратил своё внимание на плешивую никчемность.
kazlevich1949 14 июля 2018 | 09:26
Это типа, чтобы Трамп перестал начинать со всеми лидерами Мира диалог со слов: "Я е....у кто ниже меня ростом"?
Владимиру Владимировичу сантиметров 30 не хватает? Да уж, в современной Мировой политике похоже уже буквально всё в эти "30 сантиметров", пардон, "упирается"... не сверху, так снизу.
"И у Путина бывает, что есть, куда воткнуть, но нет контакта" - Ежи Лец.
forum_participant 14 июля 2018 | 09:30
Нормально стороны начнут общаться, когда в России построят экономику, как в Китае, или когда руководство сдаст страну как в это сделали Горбачев и Ельцин.
ramses333 14 июля 2018 | 09:34
"нормально общаться..."
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Т.е. как муж и жена?