Соединенные Штаты обвинили 12 россиян во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Род Розенстейн:

-Жюри присяжных округа Колумбии были представлены обвинения в отношении 12 офицеров спецслужб РФ поименно. 11 их них были обвинены во взломе компьютеров, похищении документов и публикации этих документов для влияния на выборы. 12 сотрудников спецслужб были вовлечены в хакерские атаки на компьютеры, задействованные в администрировании выборного процесса, включая избирательную комиссию, госдепартамент, компании, которые поставляют программное обеспечение для управления выборами

Обвинение не содержит данных о том, что действия россиян оказали влияние на результаты выборов, — добавил Род Розенстейн.