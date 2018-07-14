Соединенные Штаты обвинили 12 россиян во вмешательстве в президентские выборы 2016 года
Соединенные Штаты обвинили 12 россиян во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Род Розенстейн:
-Жюри присяжных округа Колумбии были представлены обвинения в отношении 12 офицеров спецслужб РФ поименно. 11 их них были обвинены во взломе компьютеров, похищении документов и публикации этих документов для влияния на выборы. 12 сотрудников спецслужб были вовлечены в хакерские атаки на компьютеры, задействованные в администрировании выборного процесса, включая избирательную комиссию, госдепартамент, компании, которые поставляют программное обеспечение для управления выборами
Обвинение не содержит данных о том, что действия россиян оказали влияние на результаты выборов, — добавил Род Розенстейн.
Комментарии3
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banyi2 14 июля 2018 | 09:04
И чё? Это хорошо или плохо, или по барабану всем? )))
alis_kirs 14 июля 2018 | 09:32
banyi2: ===или по барабану всем?===
Именно так. Они делают вид, что никогда и не слыхивали, чем занимаются спецслужбы любого более-менее серьёзного государства. Мы делаем вид, что искренне возмущены их "подозрениями". Нормальная рутина жизни всяческих ЦРУ/ГРУ...
serge3leo 14 июля 2018 | 09:23
Хм :) Обвинения против офицеров спецслужб черезвычайно удобны, однако. Крайне маловероятно, что б они дали показания в суде, да и вообще что б начали оправдываться в прессе :)