«Макдоналдс» прекратил в США продажу салатов из-за массового отравления
«Макдоналдс» прекратил в США продажу салатов из-за массового отравления. Как пишет The Wall Street Journal, компания в целях предосторожности изъяла салаты из около трех тысяч ресторанов.
Отмечается, что эти салаты поставляла фирма, которая была замешана в ситуации с отравлением людей в штатах Иллинойс и Айова.
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