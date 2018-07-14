«Макдоналдс» прекратил в США продажу салатов из-за массового отравления. Как пишет The Wall Street Journal, компания в целях предосторожности изъяла салаты из около трех тысяч ресторанов.

Отмечается, что эти салаты поставляла фирма, которая была замешана в ситуации с отравлением людей в штатах Иллинойс и Айова.